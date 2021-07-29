ЮАР грозит разделение уже в ближайшем будущем

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29 июля 2021, 09:33 Александр Крохмаль, Журналист

В 1994 году в ЮАР официально победила АНК, также известная, как «Африканский Национальный Конгресс». Эта организация была создана ещё во 2-й половине ХХ века для того, чтобы как можно скорее положить конец диктатуре апартеида. После победы африканцев над нацистской системой власти, в стране произошли кардинальные перемены. Поначалу ЮАР едва не погрузился в эпоху «чёрного расизма», когда на смену «белой диктатуры» пришли идеи о превосходстве темнокожей расы. Потом произошло стремительное разделение на богатых и бедных, и тогда многие африканцы фактически стали бесправными. Действующая власть оказалась не способной следовать должным идеалам демократии и свободы. Напротив, в ЮАР разразилась целая пандемия коррупции и произвола чиновников. С приходом коронавируса, все глобальные проблемы государства сразу же всплыли наружу. Сейчас в стране наблюдается тяжёлый политический кризис. Чем он грозит – пока что неизвестно, но эксперты уже начинают опасаться новой гражданской войны. Только теперь воюют уже не за свободу темнокожих от нацистских наследников, а за достойную жизнь.

Страна по сути уже разделилась на несколько враждующих лагерей. Одна часть населения выступает за действующего президента Рамафосу, ветерана войны с апартеидом и преданного друга Нельсона Манделы. Другая же склоняется в сторону арестованного экс-президента Джейкобса Зумы, считающегося главным виновником коррупции и разложения госсистемы. Третья сила выступает против всех. Представители буров (потомков колонистов из Голландии) пытаются сформировать свою собственную группу. Плюс ко всему, добавляются всевозможные банды мародёров и погромщиков, жаждущие поживиться на фоне массовых беспорядков. По данным журналистов и местных жителей, в ЮАР уже несколько недель царит хаос. Перекрыты главные магистрали страны и порт Дурбан, логистика полностью сломана. За прошедшие несколько дней в беспорядках и уличных боях погибло до 300 человек, и это только по официальной статистике. На деле же истинное число жертв может быть куда более серьёзным. Наблюдается резкий всплеск преступности и бандитизма. Мародёры, нанятые по всей видимости сторонниками Зумы, грабят магазины и торговые центры. Тысячи людей по всей стране потеряли работу. А между тем, в ЮАР всё ещё продолжается коронавирусная эпидемия.

«Африканский национальный конгресс» давно ставит на Рамафосу. По их мнению, это очень сильный игрок и политик, за которым будущее страны. Зума же является самым виновником самых громких коррупционных скандалов. Но тем не менее, его последователи считают своего кумира чистым и невинным, и обвиняют во всём руководство АНК. Панафриканские фанатики часто забывают, что «Конгресс» уже давно превратился в рассадник коррупции и произвола, и одним Зумой это не ограничилось. Рамафосу и его доверенных ставленников не раз обвиняли в том, что они, по сути, бросили народ на произвол судьбы. Сами темнокожие уже устали от постоянного гнёта. Как утверждают критики власти, «люди платят налоги и коммунальные платежи, но не получают за это ни защиты, ни коммунальных услуг». К примеру, недавно в стране были выделены баснословные средства на покупку новых поездов. Ни одного поезда и вагона так не было приобретено. К тому же исчезли все деньги, предназначенные для улучшения транспортной системы. Буры посчитали АНК за коррумпированный синдикат и теперь выражают ему открытое недоверие. Некоторые радикалы даже с горечью вспоминают времена апартеида. Действующего президента Рамафосу называют истинным виновником всех бед, который просто-напросто спихнул все злодеяния на арестованного Зуму.

Ввиду тяжёлой политической нестабильности и уличных беспорядков, некоторые провинции ЮАР начали сбор подписей за объявление независимости от центральной власти, а это, как известно, грозит тотальным расколом. Не исключено, что в ближайшее время страна может разделиться на несколько частей. Могут повториться события распада Югославии. Аналитики предсказывают отделение Натала, Трансвааля, Фри-Стейта и Кепи. Более того, возможно образование бурского государства, где будут жить только потомки колонистов. Также есть вероятность, что Рамафоса пойдёт на силовое давление по отношению к своим противникам, и даже вышлет против непокорных армию. Он явно не потерпит сепаратистских настроений и не станет мириться с существованием «непризнанных республик». Это несомненно приведёт к ответному удару со стороны потенциальных мятежников, что чревато тысячами жертв. О демократии в ЮАР пока никто не говорит. Напротив, многие полагают, что период долгожданной свободы наступит лишь через длительное время, если наступит вообще.

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