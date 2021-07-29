Мьянма и Бангладеш могут стать новым очагом коронавирусной пандемии в мире

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29 июля 2021, 09:12 Александр Крохмаль, Журналист

Мьянма и страны Юго-Восточной Азии могут стать новым очагом распространения коронавируса. Всему виной – политическая обстановка в этих странах и серьёзная антисанитария.

История рассудила так, что большая часть азиатских стран в восточной части Евразии не обладает теми преимуществами, которые свойственны западным государствам. Уровень жизни в этих странах стоит на очень низком уровне. Ещё полгода назад никто не мог подумать о формировании штамма «дельта» на территории Индии, который фактически обнулил предыдущую пандемию уханьской версии коронавируса. Теперь же «дельта» рискует превратиться в доминирующий штамм планеты. Его заразность в несколько раз больше, чем у первичной формы Covid-19. Борьба с этой формой «ковида» очевидно затянется ещё на год или больше. Но неизвестно, какие мутации возможны на территории Мьянма или Бангладеш.

Политическая ситуация в Мьянме уже на грани катастрофы. С февраля 2021 года там вспыхивают бунты против узурпировавшей власть военной группировки. Впрочем, и до прихода военных жизнь в этой стране была на уровне «ниже плинтуса». Точные данные о коронавирусных больных на территории Мьянмы узнать невозможно. По официальным данным Яндекс-статистики, сейчас там находится 284 089 заболевших. При этом, 197 994 успешно вылечились от инфекции. Статистика умерших от «ковида» явно далека от истины (8210 человек). В недалёком государстве Бангладеш люди умирали от голода и болезней задолго до прихода коронавируса. Бангладеш считается по праву одной из самых беднейших стран мира, где люди в прямом смысле не живут, а выживают. Это одна из тех стран, где полным-полно трущоб и нищих. Говорить о каком-то уровне здравоохранения не приходится вовсе. Многие дети там не доживают и до подросткового возраста. В случае возникновения новой мутации коронавируса, в этих странах возможно массовое вымирание населения, а это грозит серьёзным ударом по всему человечеству.

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