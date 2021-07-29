Крым: более 4 миллионов туристов уже отдохнуло

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29 июля 2021, 08:58 Марина Панюжева

Крым. 2019 г. (Из личного архива)

Туристический поток в Крым к середине лета превысил 4 миллиона человек, что на 40% больше, чем в 2019 году, до пандемии. Об этом в начале недели сообщила пресс-служба Министерства туризма республики.

Согласно прогнозам, в текущем году ожидают больше отдохнувших в регионе ̶ около 8 миллионов человек, чем в 2019 году, когда полуостров посетили около 7,5 миллионов туристов. В 2020 году, в непростом году для туристической сферы из-за разгула пандемии коронавируса по всему миру, Крым посетило 6,3 миллиона человек. Тем не менее, два года подряд фиксировался рекорд по турпотоку, который превзошел весь постсоветский период.

Крым, с его живописной природой, климатом, бескрайнем морем, влюбляет. Крым ̶ это «изумительная сокровищница, естественный музей, хранящий тайны тысячелетий», как говорил Алексей Грибоедов, русский дипломат и писатель.

А пока наступает «бархатный сезон» - повод задуматься, кто еще не успел отдохнуть!

Несомненно, увеличение туристического потока в регионе очень важно для развития инфраструктуры, сохранения достопримечательностей, реализации социально-экономических проектов и улучшения качества жизни. Крымские курорты нуждаются в системном контроле, защите и финансовой поддержке российского государства!

Контроль за качеством усилится

В этой связи следует положительно отметить, что Ростуризм создал комиссию по контролю за качеством сервиса и услуг на курортах России. Что это означает? Буквально, каждый день отели и гостиницы должны будут соответствовать требованиям.

Известно, что уже проводится работа в отношении недобросовестного поведения отельеров. Это и практика перепродажи номеров дороже, и односторонняя отмена бронирований. Надеемся, что качество сервиса в российских отелях улучшится, и его оценят по достоинству туристы!

Как бороться с «всемирным» потопом?

Помимо этого важно обратить внимание на то, что практически каждое лето остро встает вопрос: как южным регионам России бороться с паводками и наводнениями, если гидротехнические сооружения не справляются?

Крым уже три раза и Краснодарский край два раза с начала лета оказывались во власти стихии. Из-за нескольких волн мощного наводнения многие жители лишились домов, бизнес потерпел значительные убытки, городская инфраструктура сильно повреждена... На улицах «плавали» и люди, и машины, которых уносило вниз к морю. Сильные ливни вызвали сход селевых потоков с гор. Отрадно, что люди оказывали друг другу помощь, проявив сочувствие, столь редкое в наше сверхпрагматичное время!

Уже многие годы эксперты говорят о том, что требуется реконструкция ливнёвок, построенных без учёта субтропического климата и по нормам прошлого века. Фактически, они должны быть шире и глубже. Ясно, что потопы будут повторяться. Да и южные города продолжают «расти», строительство новых домов не прекращается. Возведение новых объектов должно быть с учетом возможного затопления. Кстати, нужны и заградительные дамбы, поскольку многие дома расположены в руслах рек.

В нынешних условиях необходимо пересмотреть градостроительную политику, построить новые гидротехнические, защитные и очистные сооружения, регулярно проводить очистку русла рек. Конечно же, необходим постоянный контроль за тем, в каком состоянии содержится канализация. Зачастую происходит незаконный сброс сточных вод в Чёрное море и реки.

Без ливнёвки не обойтись. Туристы и местные жители не должны страдать! А пока в районе большого Сочи вновь обещают сильные дожди. Информация к размышлению…

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