Подростки выбирают «соль»: самый доступный и очень опасный наркотик, который «превращает в животных»

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28 июля 2021, 19:15 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото из открытых источников

В последние лет десять вы точно хоть раз сталкивались со странными объявлениями на домах спальных районов, асфальте и остановках, которые содержат только три уже привычных в тандеме слова: соль, микс, спайс. Под ними непременно есть номер телефона, скайп или никнейм в Telegram, по которому можно связаться и получить вышеупомянутое трио. Вместе с появлением таких объявлений в интернете появились сотни тысяч видео, на которых неадекватные граждане замирают посреди улиц с вытянутыми руками, выламывают себе конечности, истекают слюнями, ползут голышом или вопят о помощи. Все это – последствия употребления вышеупомянутых курительных смесей, которые, увы, становятся все более популярными и доступными каждый день. А почему?

По данным Росстата, в 2020 году уровень смертности от наркотиков в России вырос на 60% в сравнении с прошлым годом. В 2020 году из-за употребления наркотических веществ умерли 7 316 человек, когда еще в 2019 их количество равнялось 4 569.

По статистике средний возраст наркозависимых равен 15-19 годам: 60% наркоманов – это молодёжь от 16 до 24 лет;

20% наркоманов – школьники от 9 до 14 лет;

20% наркоманов – люди от 25-30 лет и старше.

И нет, употребляют теперь не героин и «крокодил» – их времена уже прошли. Россиян еще в 2007 настигла новая опасность, которая в наши дни стала самой популярной среди любителей изменять сознание. Речь о курительных смесях – спайсе, соли и миксах, пропитанных неким наркотическим реагентом. Новые формулы этих наркотиков синтезируют постоянно – компоненты меняются, а сам наркотик автоматически становится легальным, пока не распространится настолько, чтобы и его тоже можно было запретить. Также синтетические наркотики не выявляются в моче аптечными тестами и их не могут учуять специально обученные собаки.

И все плохо настолько, что подобные вещества сегодня занимают 2-е место после травки по лидерству среди изъятых наркотиков, но зависимость и последствия в то же время от них не меньшие, чем от пресловутого героина. И в первую очередь это касается соли, которая считается в наркосреде баловством. Конечно, может быть, наркоманы не разлагаются от нее в прямом смысле и не умирают так быстро, но многие из тех, кто «слезал» с тяжелых наркотиков с помощью солей, уверены, что зависимость от них такая же тяжелая, потому что они буквально просыпаются среди ночи от желания употребить еще и не могут с этим ничего поделать. Еще ужаснее не только для наркоманов, но и для окружающих, сам «приход». Употребившие в этот момент ведут себя абсолютно неадекватно, не контролируют ни свое сознание, ни тело: они вытягивают руки в воздух, замирая на месте, ползают по асфальту и не чувствуют, как сдирают кожу в кровь.

При этом передозировка солями может наступить в любой момент и от любого количества вещества, потому что точный его состав неизвестен никому: в синтетический наркотик всегда подмешивают разные вспомогательные вещества. Именно поэтому многие, кто рискнул попробовать соль, умирают от отправления после первого же употребления – ведь эффект всегда непредсказуем. Ущерб здоровью и психике от любого из способов колоссальный. А последствия все еще неизвестны до конца, но зато мгновенны. Как и зависимость, которая возникает моментально.

И самое страшное в том, что достать этот наркотик очень просто, а стоимость всегда лояльна. Поэтому-то и любой подросток, имея всего тысячу рублей в кармане (а иногда и куда меньше) может его себе позволить. И это тоже влияет на основной контингент употребляющих. Почти все они – тинейджеры, которые хотят попробовать все и сразу, но при этом не располагают средствами и уж точно не понимают, что их ждет.

Они грезят об эйфории. И получают ее. Вот только высшая точка наслаждения после употребления солей длится всего 10 минут. После человек становится гиперактивным, не чувствует усталости, зато очень любит весь мир. Солевым наркоманам кажется, что они ведут себя абсолютно нормально, но со стороны их речь бессвязна, а действия не имеют смысла и выглядят дерганными и порывистыми. Вместе с этим в 85% случаев после прихода блаженства и вовсе нет. Зато есть галлюцинации, тревожность, паранойя и спутанность сознания. Поэтому нередко солевых можно увидеть вопящими о помощи, бегающими из стороны в стороны и напуганными до ужаса чем-то, понятным только им самим.

Когда наркотик отпускает – наступают отхода. На них человек может не спать сутками, часто пытается совершить суицид. И опять же негативнее всего соли влияют на детей: их психика неустойчива и так, что может привести к фатальным последствиям. Разумеется, соль также приводит к деградации личности, отупению и истощению всех систем организма, зачастую у солевых отказывают органы, что конечно же, тоже приводит к смерти.

Распознать солевого наркомана чаще всего несложно: у него безумный взгляд, он дергается, челюсть сводят судороги, а конечности не слушаются. Часто они крайне возбуждены, беспорядочно двигаются и жестикулируют или замирают на месте и не слышат и не видят того, что происходит вокруг.

Не игнорируйте, если видите солевого наркомана на улице или знаете, что кто-то из ваших близких увлекается употреблением какого угодно наркотика. Проводите беседы со своими детьми и объясняйте им к каким последствиям может привести такой образ жизни и становитесь внимательнее к ним и к окружающим. Возможно, именно вы спасете чью-то жизнь, если не останетесь безразличными. Наркотики, увы, были и будут всегда, но только реагируя, мы сможем сделать хоть что-то, чтобы ситуация была не такой ужасающей. А главное, сумеем уберечь себя и своих близких.

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