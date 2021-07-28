В ряде регионов РФ наблюдается нехватка медицинских кадров

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28 июля 2021, 17:06 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Коммерсантъ

Фото: notizie.virgilio.it

В последние месяцы в стране наблюдается серьёзная проблема с нехваткой медицинских кадров, и об этом уже заговаривают многие. Особенно серьёзно дефицит ощущают именно сотрудники скорой помощи. Порою задержки выездов на вызов достигают 5-6 часов. В некоторых случаях, скорая помощь может и вовсе приехать только к концу дня. По словам фельдшеров, в среднем не хватает до 50% медперсонала. Жалуются не только простые люди, но и сами врачи. Работать стало тяжелее, достойных медиков вокруг всё меньше, а общая ситуация со здравоохранением не улучшается.

Некоторые эксперты полагают, что всему виной – стремление молодёжи к «абсолютному комфорту». Молодые врачи нередко предпочитают работать «полегче» и «поудобнее», в то время, как пожилые медики рискуют всем, дабы спасти хоть одного человека. Эгоцентризм молодых докторов уже превратился в глобальную проблему для всей России. Хотя, по мнению большинства аналитиков, дело здесь всё-таки в зарплатах и в отношении к людям на рабочих местах.



Власти некоторых регионов РФ признали, что пандемия во много раз увеличила серьёзность проблемы дефицита медицинских кадров. «Кадровое бедствие» началось ещё с 2020 года, когда коронавирус распространился по планете, затронув в том числе и нашу страну. Сейчас всё стало только хуже. В том же Крыму наблюдается сильная нехватка среди инфекционистов, пульмонологов, хирургов, терапевтов, онкологов и докторов скорой помощи. В Пермском крае, по данным аналитиков, не хватает около 1000 врачей и почти 2000 медработников. В притоке врачебных кадров очень нуждаются в Ростовской и Нижегородской областях. В Красноярском крае нехватка врачей наблюдалась и до пандемии, но после пришествия вируса обстановка ухудшилась в разы. По словам фельдшера Боготольской больницы Марины Минасян, на весь город с населением в 10 000 и район только три скорых помощи. При этом, расстояние до вызова в некоторые поселения составляет более 40 км. Почти 50% состава медиков отсутствует: кто в отпуске, а кто на больничном. Всё, что отмечено выше – далеко не предел. На дефицит медицинских кадров жалуются во многих регионах России.



Ещё одной проблемой стали низкие зарплаты и плохое отношение со стороны руководства. Многие опытные врачи были вынуждены уволиться, так как не могли терпеть подобный произвол. В Кемеровской области чиновники пытаются доукомплектовать службы скорой помощи студентами 4-х и 5-х курсов, но всё равно получается, что работает только один врач. «Молодёжь сюда палками не загонишь»,- говорят местные медики. Представители молодого поколения не желают посвящать своё время по-настоящему больным людям и предпочитают комфортные условия. По мнению критиков из соцсетей, «Клятва Гиппократа уже давно не в моде, и для многих является пустым звуком». Зарплатная ситуация только ухудшается. Водители скорой помощи не раз жаловались на оклады в чуть более, чем 6 тысяч рублей. Выпускники медвузов в таком же «странном» положении. После окончания институтов, зарплата у многих из них составляет не более 20 000 рублей. А ведь эти занимаются спасением чужих судеб, и в условиях пандемии каждый день рискуют собственной жизнью.



В Минздраве РФ предпочитают не обсуждать глобальную проблему дефицита кадров. Но всё же они сообщили, что планируют особую «выездную оценку» оказания медицинской помощи в Крыму и Ростовской области. Благодаря её итогам, будут выработаны «адресные меры поддержки». Помимо всего прочего, было упомянуто, что власти регионов РФ могут сами реализовывать адресные меры соцподдержки для отдельных категорий работников с целью привлечения их к оказанию медицинской помощи.

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