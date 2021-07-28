В Индии на фоне коронавирусной пандемии наблюдается «всплеск безумия»

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28 июля 2021, 09:45 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Помимо коронавирусной пандемии и массовой вспышки «дельта» штамма, в Индию пришёл настоящий «всплеск безумия». Недавно прошли вести о большой давке в храме Махабалешвар, в которой пострадали женщины и дети. Давка возникла из-за посещения сооружения несколькими крупными политиками. Ожидавшие очереди люди в какой-то момент взбесились и принялись прорываться на территорию храма. Это привело к тому, что несколько человек получили множественные травмы. При этом, предполагалось, что Махабалешвар будет посещать не более трёх с половиной тысяч человек с 6 утра до 8 вечера.

В традиционных индийских семьях так же, как и до пандемии, царят средневековые устои. Но на фоне коронавируса всё стало ещё хуже. В некоторых случаях люди стали доходить до непредсказуемых действий. По сведениям отдельных источников, неадекватное поведение индийцев может быть связано с коронавирусными последствиями. 27 июля прошла новость о жестоком убийстве 17-летней девушки. Её звали Неху Пасван. Она была забита собственными членами семьи. Всему виной – её нежелание следовать традиционным устоям и жёстким порядкам. Родственникам (а именно бабушке и дедушке) не понравилось, что девушка носит джинсы. В результате спора началась драка. Они принялись избивать несчастную палками. Потасовка привела к гибели Пасван.

По официальной версии, её не только забили палками, но и распяли на дереве. Труп Неху был обнаружен следующим же утром прямо во дворе дома. Правоохранители уже занимаются делом об убийстве. Под подозрением находятся сразу 10 родственников девушки, среди которых не только бабушка и дедушка, но и дяди, тёти и двоюродные братья. Мать Неху, очевидно, тоже находится под воздействием домашнего насилия. Она призналась полиции, что не поддерживала жуткие порядки в семье и утверждает, что её дочь постоянно истязали. Как выяснилось, Неху Пасван заставили бросить школу. Она всё время подвергалась издевательствам и травле со стороны родственников за ношение «нетрадиционной» и «порочной» одежды.

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