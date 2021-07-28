Психология ответственности и штамп в паспорте

Аргументы Недели → Мнение 13+

28 июля 2021, 10:03 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Отмену штампов о регистрации брака в паспорте необходимо рассматривать в ряду факторов, которые вредят институту семьи. Таких факторов у нас и так достаточно. Для объективности рассмотрения проблемы отмены штампов в паспорте необходимо рассматривать в контексте множества факторов, разлагающих институт семьи. Приведём лишь некоторые из этих факторов.

Институт семьи разлагается потому, что существует низкий уровень мотивации у мужчин​ к браку. Одна из причин этой низкой мотивации расцвет института гражданского брака и внебрачных половых отношений. Добавьте к этому недостаточное для успешного брака экономическое благосостояние граждан России. Поэтому количество браков упало. Но главным образом, как показывают наши экспресс-опросы, это связано с поведением мужчин. В Советском Союзе брак был главным условием возникновения половых отношений. Сейчас это главное условие отсутствует. У мужчин все чаще преобладают прагматические установки, а не любовно-романтические.

Мы говорим о том, что в документе не будет штампа о регистрации брака. Здесь важна психология ответственности. На чем основывается ответственность? Она основывается не только​ на психологических свойствах личности. Она основывается и на социуме, который создает условия, чтобы ответственность выполнялась. Одним из таких​ условий является закон, который нарушать нельзя. Основание для ответственности очень часто закрепляется документом, то есть законом.

Мужчина должен знать, что если он не будет ответственно относиться к семье, то, согласно закону, он будет негативно оценен обществом.​ И женщины желают того, чтобы создавались условия для этой ответственности. Для большинства девушек очень важна регистрация брака и важен штамп в паспорте. Согласно исследованиям, девушка-подросток более ответственно относится к половым отношениям потому, что она может забеременеть. Парень-подросток не имеет ответственности, так как он желает больше сексуальных отношений. Женщины всегда желают ответственности в браке, которую бы формировало и обеспечивало бы государство.

Я хотел бы задаться вопросом о скрытых мотивах отмены штампов в паспорте. Почему это было организовано? Могу предположить, что в основании этого лежит не духовность и психологизм, а​ прагматизм! То есть, лежат экономические основания, которые мы еще не понимаем и поймем лишь позднее. Когда закон об отмене этого штампа заработает, то мы поймем, кто на этом получит прибыль.

В частности, есть​ аспект, касающийся раздела совместно нажитого имущества. Здесь опять возникает вопрос, насколько это может быть использовано одной из сторон. Не может ли одна сторона каким-то образом распорядиться​ имуществом без ведома другой стороны на основании того, что в паспорте нет штампа? Например, один из супругов сотворит такое, что второй узнает об отсутствии имущества очень поздно. Нотариальная контора в этом​ может посодействовать. Тем более, у нас теперь так сформировано общество, где многие структуры уже не несут​ ответственности. Сейчас в России сформированы такие условия, при которых субъекты различного уровня, в том числе и власти, не несут ответственности. То есть, выстроена такая система, что очень трудно найти ответственных.

Я могу предположить, что политика, при которой создаются условия для уменьшения ответственности, продолжается и это новшество является следствием уменьшения ответственности и в иных сферах.

Почему инициировали вопрос об отмене штампа в паспорте? Традиционно, видимо, пострадал​ кто-то из чиновников.

Помнится как принимали законы о борьбе с наркоманией. Дети некоторых чиновников начинали страдать наркоманией и затем, на государственном уровне принимались меры. Здесь то же самое. Скорее всего, произошла ключевая история с чиновником и он увидел, что закон не позволяет ему что-то предпринять. На основании этого они решили корректировать это.

Таким образом, необходимо признать, что в решении об отмене этих штампов о браке, есть скрытые мотивы. К каким жертвам может это привести в народе, к сожалению, пока умалчивается.

Если провести опрос о том, каким образом штамп в паспорте влиял в жизни на супругов, то многие скажут, дескать, никак не влиял, никогда туда не заглядывали. По статистике, туда заглядывали, в основном, женщины. Они желают понять с кем общаются и если какие-либо ответственные перспективы в половых отношениях. По статистике, у девушек установка на серьезные отношения и девушка всегда желает стать матерью и иметь ответственные семейные отношения.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости