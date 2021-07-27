В Украине хотят лишать гражданства за наличие российского паспорта

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27 июля 2021, 21:59 Александр Крохмаль, Журналист

По мнению украинских радикалов, за наличие гражданства РФ необходимо принимать строжайшие меры. Если ранее такие меры считались крайне агрессивными и даже недопустимыми в демократическом обществе, то сейчас всё кардинально изменилось.

В Верховную Раду уже внесли законопроект о лишении украинского гражданства всех лиц, у кого имеется российский паспорт. И это касается вовсе не только депутатов и членов правительства, но и самых обычных граждан страны. То есть, те, у кого выявится наличие связей с РФ, будут фактически приравнены к врагам Украины. Информация уже была опубликована на официальном сайте Украинского парламента.

Инициаторами подобного законопроекта стали Наталья Пипа из фракции «Голос», Николай Княжицкий из фракции «Европейская солидарность» (бывшая главенствующая партия) и депутат от националистов Оксана Савчук. Текст документа пока не обнародовали, но в скором времени обещают его раскрыть общественности. Между тем, в украинских соцсетях уже появились обсуждения грядущих законов в стране. Представители «старой формации» считают, что подобные инициативы противоречат демократическим устоям в обществе и являются признаками диктатуры. Ярые сторонники антироссийской политики, напротив, поддерживают идеи авторов проекта и утверждают, что это самое правильное решение за последние годы.

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