Коронавирус вызвал рост продаж препаратов для ЖКТ

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27 июля 2021, 18:54 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Известия

Фото из открытых источников

По данным аналитической компании DSM Group, продажи лекарств для стабилизации работы желудка в периоде с мая по июль выросли на 13%, а препараты от диареи - на 20%. В последнее время наблюдается небывалый спрос на лекарства для желудочно-кишечного тракта, и врачи связывают это с коронавирусной пандемией. Медики считают, что именно «ковид» целиком и полностью виновен в том, что у людей страдает желудочно-кишечная система. Причём винят не сам коронавирус в первичной форме, а его индийскую мутацию, известную под именем «дельта». «Дельта» штамм действительно вызывает массу побочных эффектов, среди которых диарея, рвота и тошнота. Поначалу штамм путали с обычными кишечными инфекциями, но потом уже все осознали, что проблема здесь куда более сложная.



Главный врач из компании «Инвитро Сибирь» Андрей Поздняков уже заявлял, что «дельта» привела к настоящему всплеску диарейных синдромов. Как утверждает эксперт, при новом штамме коронавируса могут наблюдаться особые диспепсические явления. Из-за недостатков нужных ферментов, процесс переваривания пищи замедляется. Начинают развиваться всевозможные желудочные заболевания. Люди, пытаясь восстановить пищеварение на должный уровень, массово закупаются ферментами, пробиотиками и пребиотиками. Рост продаж подобных лекарств связан не только с диарейными всплесками, но ещё и особенностями «ковидной» терапии. Препараты назначают медики, когда их пациенты принимают различные жаропонижающее, антибиотики или противовоспалительные средства. Обычно вместе с противовоспалительными врачи выписывают и средства для понижения количества соляной кислоты в желудке.



Рост продаж препаратов для ЖКТ также связан с глобальной тревогой у людей на фоне «ковидного бума». В нынешние дни даже малейшее расстройство желудка воспринимается в штыки и вызывает сильный страх. Всеобщая паника на фоне Covid-19 не иссякает. Заболеть боится почти каждый житель планеты, которого вирус ещё не касался. Особенную тревогу вызывают коронавирусные сводки. Возможны даже нервные проявления желудочной нестабильности, вызванные вовсе не вирусом, а обстановкой в сознании пациента.

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