В Турции могут снова ввести жёсткие коронавирусные ограничения

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25 июля 2021, 20:33 Александр Крохмаль, Журналист

Источник: pbs.twimg.com

В Турции наблюдается коронавирусный рост. На сегодня там отмечено 5 миллионов и 587 378 заболевших «ковидом».

За всю пандемию умерло более 50 000, и это только по официальной статистике. Растёт и число оправившихся от инфекции. Сейчас их уже столько же, сколько и больных, то есть более 5 миллионов (точная цифра – 5 415 937). В сутки выявляется уже больше 13 000 заражённых. Называть ситуацию с «ковидом» в Турции неблагоприятной пока что нельзя, но всё может измениться в любую минуту. Карантинные меры в стране почти не соблюдаются. Более того, наблюдается массовое появление туристов из России. На мероприятиях за масками и перчатками никто не следит. Большинство людей предпочитают игнорировать коронавирус. Но власти уже обеспокоены, что злополучная «уханьская пробирка» снова даёт о себе знать.

В правительстве идут разговоры о введении новых ограничений. Глава местного союза инфекционистов Мехмед Джайхан призывает власти ужесточить коронавирусные ограничения для всех прибывающих туристов, и в основном для россиян. По его мнению, массовые потоки людей могут увеличить число суточных заражений до 20 000 уже в ближайшие дни. Некоторые уже заговаривают о вероятном закрытии страны для туристов на определённый срок. Эксперты опасаются резкого роста заражений и повторения локдауна. Впрочем, сейчас в Турции и так открыты дороги только для вакцинированных. Для въезда в страну необходимы справки о ПЦР-тестах, сделанных не ранее, чем за 3 дня до поездки. Привитым от «ковида» надлежит показывать сертификат о полной вакцинации. С момента принятия препарата должно пройти не менее 2 недель. Невакцинированным въезд в Турцию строго запрещён.

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