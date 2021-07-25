Необычные Летающие Объекты в будущем: куда идёт тренд

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25 июля 2021, 12:13 Алексей Хохлатов - писатель, футуролог

Фото из открытых источников

Ещё из Мифов Древней Греции (условно) мы знаем, что люди постоянно «видели» всякие обожествлённые существа и их механизмы, воспаряющие в небо. Но это когда преобладало сочинительство и разгул фантазий с верованиями. Во времена громкого шествия науки сведения о всяком необычном подвергались сомнению и не брались на веру. В ХХ веке наступила эра уфологии как науки. Закрытой, непопулярной. Сейчас в руках у каждого из нас есть мобильная камера, а значит возможность очень быстро запечатлеть всё, что покажется нам необычным. Согласитесь, большинство из нас рефлексивно потянутся к мобильному, чтобы это необычное запечатлеть и показать всем, а не просто, открыв рот, зафиксировать в сознании. Как говорится, если что-то не опубликовано в соцсети, значит этого и не было.



И теперь на нас выливается миллиарды молекул контента всякого разного барахла, в том числе необычного летательного. Создаётся впечатление, что очень много всяческих «фактов» присутствия внеземных цивилизаций, от нас долгие годы скрывали. В огонь этих подозрений подливает масло ЦРУ, о котором мелькают новости, связанные с рассекречиванием тех или иных сведений о летающих тарелках. Правда, когда читаешь эти новости целиком, переходишь по ссылкам на изображения, как-то всё попадаются неоднозначные и некачественные фото таких артефактов. Как будто дана команда приоткрыть завесу тайны, но лишь совсем чуть-чуть, для выпуска пара.



Так вот, подавляющее большинство частных фото и видео обо всём необычном также не выдерживает никакой критики. При ближайшем рассмотрении. Жаль, ведь так хочется увидеть чёткое изображение какого-нибудь гигантского круглого космического корабля ну или хотя бы гуманоида, но такое же качественное. Однако, таковых мы не наблюдаем. Почему? Они действительно настолько умны, что так хорошо от нас прячутся? Или, может, мы не успеваем снять их на камеру? Или все документальные свидетельства тут же засекречиваются, а свидетельства тут же вычищаются с просторов Интернета?



На все эти вопросы пока что нет ясного ответа. Но в недалёком будущем, когда в полный рост встанут процессы цифровизации всего и вся, и информация обо всех явлениях будет заноситься в большие «умные» реестры данных, обрабатываться искусственным интеллектом, и выдаваться нам в виде готового анализа, мы получим такие ответы. Этот процесс уже разворачивается во всю свою мощь аналогично тому, как в незапамятные времена мы развешивали на все окружающие нас предметы, явления, эмоции, понятия ярлыки слов, которыми теперь пользуемся повсеместно и непринуждённо. Отличительной особенностью современной оцифровки является именно наличие вычислительных мощностей, которые помогут нам не только упорядочить получаемые сведения из окружающего мира, но и обработать их, необыкновенно быстро проанализировать и дать вероятностные результаты.



Вот и получается, что уже лет через 10-20 мы многое узнаем как о контактах с внеземной цивилизацией, так и о нашем прошлом с незапамятных времён, так как массивы артефактов будет не просто разрозненно зафиксированы на бумажных носителях, а собраны в виде «Big data» (массивов данных) и обработаны искусственным разумом наших сверхмощных компьютеров.



Книгу Алексея Хохлатова «НЕОСФЕРА 2053» о том как это будет происходить в первой редакции можно приобрести по адресу: г. Москва, Авиационный пер., д. 4а, а также заказать по тел. 8 (495) 980-45-60 или скачать здесь.



Продолжение и развитие поднятой в статье темы в этом видео.

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