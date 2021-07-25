За что был приговорён к 50 годам тюрьмы экс-президент Либерии Чарльз Тейлор

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25 июля 2021, 11:30 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

20 июня 2006 года бывший президент Либерии Чарльз Тейлор был доставлен в Гаагский трибунал, где ему предъявили 11 обвинений в преступлениях против человечности. Он стал одним из первых в Африке главой государства, представшим перед международным судом, а также первым лидером, признанным виновным за масштабные преступления, совершённые после Второй Мировой. Чарльз Тейлор до сих пор находится за решёткой на территории Великобритании. Вину свою он так и не признал, и более того пытался подать апелляцию на оправдание своего «доброго имени». Естественно все апелляции и жалкие попытки оправдаться были заблокированы судом. Тейлор был и остаётся одним из самых худших военных преступников Африки, едва не доходящим до уровня Иди Амина.

Бывший либерийский лидер виновен в развязывании как минимум трёх гражданских войн. До прибытия в родную страну он рос совершенно обычным человеком. Он даже проходил обучение в США и знал обо всём, как живут люди на западе. Однако африканская жестокость так и не вышла из его сознания. Во время первой войны в Либерии Тейлор принимал активное участие, а его отряд отличался особой страстью к насилию. Всех попавших в плен изуверы подвергали бесчеловечным средневековым пыткам. Восхождение к власти Тейлора произошло уже во второй половине 90-х годов, когда террорист и глава боевиков всё же пробился к власти. Во время президентских выборов в Либерии он уже являлся довольно популярным человеком, благодаря насилию и страху. Как утверждали официальные сводки, на выборах он набрал 75.33 процента. Причём доподлинно неизвестно, было ли это дело добровольным или же на избирательную комиссию серьёзно надавили.

Тейлор укреплял свою власть в основном благодаря убийству оппозиционеров и поддержке лояльных генералов. Всю свою правящую систему он построил на насилии. Основной упор он сделал на вооружённые силы. Преданные генералы считались его «цепными псами», которыми он распоряжался, как хотел. Бесправие и геноцид охватили Либерию со всех сторон. Всех, кто пытался противостоять режиму Тейлора, казнили беспощадно. Впрочем, диктатор вершил кровавые дела не только в родной стране, но и в ближайшей Сьерра-Леоне. Чарльза обвиняли в поддержке жестокой экстремистской группировки, которая занимались вырезанием целых городов. Считается, что Тейлор поставлял террористам оружие в обмен на алмазы. Были и сведения о сотрудничестве президента Либерии с запрещёнными организациями исламистов. По некоторым сведениям, тиран приказывал своим верноподданным силам не только уничтожать врагов, но и поедать их трупы.

Уже к 2000 году в Либерии возникло сопротивление, которое стремилось как можно скорее смести Тейлора с поста. Местные племена не желали у власти жестокого тирана, который пользовался услугами людоедов. Бои вспыхивали по всем территориям государства, причём к началу 21-века силы Тейлора начали слабеть. В феврале 2002 года президент был вынужден объявить чрезвычайное положение по всей стране. В 2003-м от Тейлора требовали немедленной отставки уже не только в Либерии, но и во многих странах мир. Президент США Джордж Буш поддержал сопротивление против тирана, и призвал того поспешно покинуть пост. Уже 10 августа 2003 года режим Тейлора рухнул. Мятежники овладели крупными городами Либерии. 11 августа экс-президент объявил о своей отставке и выехал в Нигерию, где ему было предоставлено политическое убежище.

Чарльз Тейлор находился на территории Нигерии вплоть до 2006 года, когда местные власти отказали ему в предоставлении помощи. Диктатора выдали международному трибуналу ООН. Тейлор попытался бежать из своей резиденции в Калабаре и пересечь границу Камеруна, но был задержан местной таможней. Уже на следующий день его доставили в аэропорт Монровии, где передали миротворческим силам. Поначалу его хотели судить именно в Сьерра-Леоне, но позже было принято решение о доставке диктатора в Нидерланды. Тейлору предъявили 11 обвинений в военных преступлениях. Бывший либерийский лидер обвинялся в терроре против гражданского населения, эскалации войны в Сьерра-Леоне, сексуальном рабстве, поддержке каннибализма, сотрудничестве с террористами и в использовании труда невольников. Конечно же это далеко не весь список его злодеяний. Ведь история преступлений Тейлора началась ещё со времён Первой войны в Либерии, когда он ещё не был президентом страны. В любом случае сейчас этот человек находится за решёткой и будет оставаться там до самого конца своих дней.

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