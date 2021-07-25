Эксперты предупреждают об опасности шпионской программы Pegasus

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25 июля 2021, 11:23 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Шпионское программное обеспечение давно не новость для пользователей интернета.

Порою на страницах разных сайтов можно найти программы, враждебные для ПК, которые потом приводят к фатальным последствиям. Впрочем, нередко жертвами хакерских атак становятся люди, переходящие на подозрительные ссылки. Обычно злоумышленники используют специальные письма со ссылками для привлечения внимания. Очень часто они заявляют, что собираются помочь пользователю в борьбе с вирусами или шпионскими программами, и просят перейти по определённой ссылке. Но есть и такие программы, которые вообще не требуют никаких ссылок. Они проникают не только в компьютеры, но даже в мобильные устройства. Ещё несколько лет назад приборы Apple считались абсолютно неуязвимыми для хакеров, но теперь ситуация изменилась. Всё стало намного сложнее и даже опаснее для пользователей.

На нашей планете существует такая компания, как NSO Group. Её создателями являются израильтяне. Представители компании известны, как разработчики самых универсальных программ в истории планеты. При этом, репутация компании очень спорная и сомнительная. На NSO уже подавали в суд со стороны дирекции WhatsApp. В руководстве WhatsApp заявляли, что программы NSO Group атаковали более 1400 устройств. Жертвами злоумышленников стали известные журналисты, медиаперсоны, юристы и политические деятели. В Microsoft и Google так же утверждали об опасности со стороны продуктов израильской компании. Проект NSO, из-за которого возник скандал, называется Pegasus. Ранее эта программа требовала невольного участия самого пользователя, но с 2019-м годом всё изменилось. Со временем кибертехнологи придумали нечто более изощрённое. Хакерам удалось разработать специальные «эксплойты без клика». Они вышли на совершенно новый уровень злодеяний. Письма со ссылками и приглашениями навечно ушли в прошлое.

«Безкликовые эксплойты» полагаются в основном на уязвимости популярных мессенджеров. Ведь эти мессенджеры нередко обрабатывают сигналы из неизвестных источников. Как только усовершенствованная форма Pegasus обнаруживает эти уязвимости, она сразу же проникает в устройство, используя протокол приложения. Проходит всего несколько секунд, и устройство уже заражено. То есть, проникновение вредоносной программы происходит без клика и перехода по ссылке, и совершенно незаметно для пользователя. Человек может и не подозревать, что за ним уже следят неизвестные лица, и знают о каждом его действии. Благодаря Pegasus, можно узнать про то, что пользователь пишет своим друзьям или просто в интернете, выявить сайты, которые он посещает, а заодно и проверить его местоположение. Иными словами, Pegasus представляет собой универсального сборщика информации. Она может проникнуть практически во все известные мессенджеры и даже заразить устройства Apple. Никто не застрахован от того, чтобы стать жертвой «программы-агента».

Судебные решения пока ничего не дали, и NSO Group продолжает функционировать. Более того, её шпионскими программами могут воспользоваться не только хакеры из неизвестных организаций, но и представители диктаторских режимов, для которых главной целью является подавление свободы и инакомыслия. Через Pegasus очень удобно следить за всеми, кто неугоден власти. Можно отследить местоположение любого человека, его переписки и выявить всех его сообщников. Поэтому эксперты предупреждают пользователей о возможности попадания под контроль программы, и советуют всем быть предельно осторожными на просторах Всемирной Паутины.

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