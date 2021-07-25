Если вы разлюбили свой любимый и родной город

Если разочарование в родном и любимом городе, не является временным чувством, вызванным иными причинами, то:
1. Для начала перечислите все составляющие этой былой любви к родному городу.
2. Затем, пообщайтесь с каждой этой составляющей и спросите их о том, почему они уменьшились или утратились?
3. И, наконец, спросите эти составляющие о том, что нужно сделать для их реабилитации?
Кстати, в процессе вышеприведённого продуктивного общения с каждой составляющей любви к городу, вы уже поймёте то, насколько причины в Вас самих или в объекте былой любви!
Проблема решаема хотя бы потому, что мы любим часто за прошлое. И любим вместе с неисправимыми недостатками. Любовь это всегда Принятие Другого, вместе с недостатками, при условии если вы не разлюбили самого себя!
Я всегда хожу на свидание с любимой моей улицей Баумана в Казани, хотя, увы, от нее уже мало что осталось от былого. Есть некая Сущность этой моей улицы-любимицы, которую можно всегда в себе восстановить даже при наличии маленьких останков и подмены всех составляющих этой родной моей улицы, на которой я вырос. Баумана 36 всегда со мной, хотя дом этот снесли, и заменили на аналогичный по форме.
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