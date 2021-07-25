Если вы разлюбили свой любимый и родной город

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 июля 2021, 11:17 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Фото: cоцсети

Если разочарование в родном и любимом городе, не является временным чувством,​ вызванным​ иными причинами,​ то:

1. Для начала перечислите все составляющие этой былой любви к родному городу.

2. Затем,​ пообщайтесь​ с каждой этой составляющей и спросите​ их о том, почему они уменьшились или утратились?

3. И,​ наконец, спросите эти составляющие о том, что нужно сделать для их реабилитации?

Кстати, в процессе вышеприведённого продуктивного общения с​ каждой составляющей любви к городу,​ вы уже поймёте то, насколько причины в Вас самих или в объекте былой любви!

Проблема решаема хотя бы потому, что мы любим часто за прошлое. И любим вместе с неисправимыми недостатками.​ Любовь это всегда Принятие Другого, вместе с недостатками, при условии если вы не разлюбили самого себя!

Я всегда хожу на свидание с любимой моей улицей​ Баумана в Казани, хотя, увы, от нее уже мало что​ осталось от былого. Есть некая Сущность этой моей улицы-любимицы, которую можно всегда в себе восстановить даже при наличии маленьких останков и подмены всех составляющих этой родной моей улицы, на которой я вырос. Баумана 36 всегда со мной, хотя дом этот снесли, и заменили на аналогичный по форме.

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