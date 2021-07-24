В прошедшую неделю июля на Кипре прошли бунты против коронавирусных ограничений

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24 июля 2021, 20:16 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: vesti.ua

Во второй половине июля Кипр едва не превратился в поле боя. Местные жители давно выступают там против массовой и «полунасильственной» вакцинации.

Ведь в правительстве этой страны сидят в основном сторонники жёсткого карантина, которые считают, что только путём введения локдауна и запретов, можно побороть коронавирусную инфекцию. На Кипре число заболевших уже зашкаливает за 90 000 человек, и распространение заразы пока не останавливается. Но похоже, что с локдаунами у властей толком ничего не получилось. Люди в большинстве настроены против всяких ограничений. Они считают меры по введению сертификатов SafePass (документ об отсутствии вируса) признаками диктатуры и нарушения свобод. На Кипре уже давно действует строгий контроль за теми, кто ещё не болел «ковидом». Невакцинированные признаются заведомо опасными для общества.

«Жестокие» меры властей по противодействию коронавирусу вызвали массовые протесты. Дело дошло до открытых уличных столкновений. 18-19 июля во многих городах прошли демонстрации против строгих ограничений. Жители Кипра требовали отменить обязательную вакцинацию и перестать запугивать всех «большими проблемами». Особый ужас у местных вызвали планирующиеся меры властей по введению сдачи ПЦР-тестов на платной основе. В акциях участвовали не только мужчины и женщины, но также дети и старики. Митинги закончились весьма плачевно. Дошло до насилия, разгромов и битв с силовиками. Серьёзные беспорядки произошли в ночь 19 июля у здания кипрского телеканала «Сигма ТВ». Почти 3000 участников демонстраций начали поджигать автомобили в окрестностях и бить витрины. Но всё же никто из сотрудников телеканала не пострадал. Полиция предотвратила катастрофу.

На сегодня мнение «антипрививочников» на Кипре остаётся популярным среди населения. Многие считают, что властям следует пересмотреть коронавирусную политику, перестать давить на людей и снять строгие ограничения. К тому же против сертификатов решительно настроены некоторые правозащитники, по мнению которых, эти документы представляют собой нарушение человеческих прав. Чем именно закончится противостояние сторонников и противников вакцинации на острове, пока что неизвестно. Но ситуация остаётся весьма серьёзной.

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