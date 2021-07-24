В российских соцсетях до сих пор неоднозначно относятся к вакцинации

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 июля 2021, 11:37 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: РИА Новости / Игорь Зарембо

В соцсетях к идее о вакцинации (и в особенности к прививанию каждые полгода) относятся крайне неоднозначно. Большая часть людей поддерживает стратегию ВОЗ по борьбе с коронавирусом, но есть и те, которые считают, что новейшие препараты могут навредить человеческому организму и даже уничтожить всю цивилизацию.

По всему российскому интернету до сих пор продолжаются ожесточённые диспуты, нередко приводящие к сетевым конфликтам. По мнению противников вакцинации, действующие препараты против «ковида» ещё недостаточно протестированы, и принимать их крайне опасно для здоровья. Те же, кто поддерживает политику борьбы с «уханьской пробиркой», заявляют, что вакцинироваться не только нужно, но и строго обязательно для всех землян. Многие выступают за вакцинацию каждые полгода, полагая, что это избавит от заражения новыми мутациями. Ведь вирус не останавливает своё шествие по планете и продолжает заражать всё больше людей.



Сторонники искусственного происхождения «ковида» тоже нередко сходятся в спорах. По мнению одних, коронавирус только и можно победить с помощью разработанной вакцины, потому что ни одно природное средство его не возьмёт. Некоторые считают, что в этом случае поможет только иммунитет, другие говорят, что иммунитет наоборот – абсолютно бесполезен, так как он способен противостоять лишь природным инфекциям, а «ковид» же скорее всего был создан руками человека. Есть и те, которые полагают, что ни одна из действующих вакцин попросту не сработает, так как вирус будет только развиваться и со временем научится противодействовать любому препарату. Мнений создалось уже огромное количество, и ни одно из них пока не может одержать победу. Ожесточённые споры не утихают, как на Яндекс-платформах, так и в крупных социальных сетях, таких как «Вконтакте» или «Фейсбук».

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