Кубинская революция: провал или временное затишье?

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23 июля 2021, 22:59 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Информация, поступающая из Кубы, как правило, не обладает стопроцентной точностью. Но ясно одно – в стране произошло настоящее восстание против местных властей. Правительство Мигеля Диас-Канеля признано деспотичным и безжалостным по отношению к своему населению. Доходят сведения о том, что местные службы безопасности применяли насилие по отношению к протестующим. Также сам президент Диас-Канель призывал сторонников коммунизма к выходу на улицы и к защите Кубы от «врагов народа». В организации протестов и беспорядков по всему городам местные власти обвиняют США. США активно поддерживают протестующих и их стремления к демократии, но все обвинения в свой адрес отрицают.

Некоторые аналитики считают, что революция на Кубе всё-таки провалилась. Тем более, что недавно прошли сведения о том, что порядок на территории государства восстановлен. Впрочем, что именно там происходит – доподлинно неизвестно. Вполне вероятно, правительство Диас-Канеля прибегло к силовому давлению. Не исключена вероятность и массовой охоты на самих бунтовщиков или организаторов стихийных демонстраций. Также не стоит исключать и продолжение борьбы кубинцев с диктаторским режимом, но без военной поддержки со стороны Запада. Союзники Кубы в лице России и Китая уже заявляли США о невозможности прямой помощи протестующим. Более того, они дали чётко понять, что выступают в этом случае за законное кубинское правительство. В Соединённых Штатах до сих пор поддерживают протесты и собираются помочь бунтовщикам, правда не в сражениях с властями, а в коммуникациях между собой.

Правительство Кубы стремится задавить выступления любой ценой и отключает интернет. Можно сказать, оно повторяет «подвиги» Лукашенко в 2020 году. Госсекретарь США Энтони Блинкен в прошедший день дал понять в своём интервью для канала MSNBC, что «Штаты делают всё возможное, чтобы обеспечить доступ к интернету кубинским протестующим». Он также отметил, что «это необходимо для выстраивания общения с теми, кто находится за пределами острова». Протесты на Кубе поддержали не только в госструктурах США, но и многие американские идеологи свободолюбия. В их число также вошли знаменитые спортсмены. Например, бывший претендент на титул чемпиона UFC, Хорхе Масвидаль сообщил, что целиком и полностью одобряет бунты против Диас-Канеля. По его мнению, кубинское правительство давно поработило свой народ и надолго лишило заслуженной свободы.

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