Человек, прославивший «Кадиллак» раньше Моргенштерна

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 июля 2021, 18:52 Артур Севоян

Главным треком и бэнгером прошлого лета смело можно считать трэк Моргенштерна и Элджея под названием «Cadillac». С момента релиза прошло чуть более года, а песню до сих пор можно найти в топ-100 чартов различным музыкальных платформ.

Безусловно, такое громкое название сделало марку автомобиля куда популярнее в постсоветском пространстве, чем она была до этого. Если ранее Эскалейд считался более представительной машиной для взрослых дядь, то с лета 2020 года о ней стали мечтать и многие юноши, следуя примеру своего любимого исполнителя. Знаменитыми владельцами этого «зверя» являются Дуэйн «Скала» Джонсон (самый высокооплачиваемый актер мира, на секундочку), репер Jay-Z, у которого целая коллекция данного авто, легендарный Майк Тайсон, Дэвид Бекхэм и многие другие. Среди наших звезд Кадиллак был замечен у Веры Брежнева и Дмитрия Нагиева. Линейка «Эскалейд» выпускается с 1998 года и уже стала культовой, но, пожалуй, до самого легендарного представителя немного не дотягивает. Называется эта «ласточка» Cadillac Town Sedan, выпущенная в 1928 году, но по-настоящему культовой этот автомобиль делает то, что им владел великий и ужасный Аль-Капоне.

Итак, почему же эта машина по моему мнению является самой лучшей? Как известно, Альфонсо Капоне для истории является самым главным и опасным представителем Коза Ностры, благодаря нему во время «сухого» закона в США (в частности в Чикаго) люди не то что не забыли про существование алкоголя, а даже увеличивали его потребление. Он ввел понятие «отмывание» денег, был неуловимым преступником для полиции Соединенных Штатов, по его приказу была устроена Бойня в День святого Валентина. Про Альфонсо снято множество фильмов, он приложил огромные усилия для развития итальянской мафии, которая существует по сей день и имеет свои законы. Конечно, его ни при каких обстоятельствах нельзя назвать хорошим человеком, но простые люди очень любили Капоне за то, что он открывал множество бесплатных столовых во времена Великой Депрессии в США, а так же за очень дешевые прачечные. Будучи очень открытым и тщеславным человеком Аль жил в лучших домах и гостиницах, носил самые дорогие костюмы и, конечно же, ездил с личным водителем на самых дорогих машинах. К 1928 году лучшим авто можно было смело считать Cadillac Town Sedan, который появился у Капоне раньше всех, он даже опередил мэра своего города. Глупо было бы предполагать, что «лицо со шрамом» (прозвище Капоне из-за большого шрама на лице, полученного еще в молодости) не имеет ни единого врага в городе, их было очень много, но не со стороны других итальянских семей, а со стороны ирландцев, которые хотели быть лидерами по поставкам алкоголя в Чикаго. Аль каждый день мог оказаться на волоске от смерти, на него множество раз совершались покушения, так что купив роскошный автомобиль Капоне сразу же озадачился собственной безопасностью. По документальным подтверждениям эта машина является первой бронированной в истории, скорее всего в те времена только танк мог быть прочнее этого Кадиллака. Машина оснащена пуленепробиваемыми стеклами толщиной в 2,54 сантиметра, а боковые стекла можно приподнять, чтобы снизу появилась двухдюймовая щель для стрелков. Также у автомобиля открывается заднее окно, чтобы можно было выстрелить в преследующий автомобиль. В двери были установлены дополнительные стальные листы, в машине была установлена полицейская мигалка и сирена (теперь понятно, у кого наши депутаты украли эту идею), имелось радио для вызова поддержки и прослушивания полиции . Цвет авто был изменен на зеленый, в те времена такой же цвет имели машины правоохранительных органов Чикаго. Наличие такой брони, водителя и телохранителей внутри авто практически аннулировало возможность убить Капоне в его Кадиллаке, но на случай, если киллеры оказались бы слишком подготовленными, то от них можно было бы просто угнать на скорости, так как машина была усилена карбю¬раторным восьми¬цилиндровым двигателем объёмом 5,6 литра, работающим в паре с трёх¬ступен¬чатой «механикой». Усовер¬шенство¬ванный мотор позволял разгонять 3,5-тонный седан до 177 км/ч, что по тем временам было очень много.

В итоге Аль-Капоне добился своего и не погиб как его многие «коллеги по цеху», но его судьбу не назовешь успешной. Все его преступления переходили границы, его поимка стала принципиальным делом для всей страны. В первый срок Аль отсидел всего год, причем по собственной воле, чтобы власть от него отстала, но этого не произошло, поэтому во второй раз его посадили уже на целых 11 лет по статье за уклонение от уплаты налогов, свой срок в «Алькатрасе» он не досидел из-за ужасных проблем со здоровьем , так как с 17 лет у него развивался хронический сифилис и всего-то в 45 у него был мозг десятилетнего ребенка, а тело старика. Под конфискацию его имущества попал и Кадиллак, который долгое время использовался правительством, а далее был отличным музейным экспонатом. В начале этого года компания Celebrity Cars Las Vegas выставила машину на аукцион, цена составляет ровно 1 миллион вечно зеленых. Понятное дело, что на этом Кадиллаке вряд ли можно объездить свою страну или хотя бы город, но иметь в своей коллекции такое авто явно очень дорогого и многого стоит, так что цену эту красивую, а для какого-то миллиардера и любителя Коза-Ностры и символическую сумму явно можно оправдать.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости