«Гамма» штамм коронавируса явно уступает индийскому варианту

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23 июля 2021, 18:37 Александр Крохмаль, Журналист

Фото с сайта glas.ru

Не стоит забывать, что помимо индийского штамма коронавируса, известного как «дельта», есть ещё и «гамма» штамм, выявленный в декабре 2020 года в Бразилии. Так сложилось, что уханьская форма «ковида» уже не является доминирующей в мире. Вирус мутировал в нескольких странах и теперь представляет собой сразу несколько разных форм. Бразильский штамм под названием «гамма» является не менее заразным и вирулентным, чем «дельта». Более того, некоторые симптомы очень напоминают случаи с индийским вариантом. В России «гамма» штамм был выявлен совсем недавно. Сейчас больных этой формой коронавируса тщательно обследуют медики. Серьёзной опасности для жизни людей «гамма» штамм не представляет.

Бразильский штамм может быть в 2 раза заразнее, чем первая версия «уханьской пробирки». Основные его симптомы – сильные боли в мышцах, непрекращающийся кашель, боль в горле, тошнота и боли в спине. Многое действительно совпадает с «дельтой». Но всё же «гамма» штамм не является более смертоносным, и не проходит у заражённых так тяжело, как тот же индийский вариант. Против бразильской версии неплохо работает уже созданная человечеством вакцина. Результаты показали, что антитела, полученные благодаря препаратам Pfizer и AstraZeneca, активны против «гамма» штамма, хоть они и менее эффективны. К тому же уже вакцинированные люди смогут перенести этот вариант в очень лёгкой форме.

На данный момент существует уже множество штаммов коронавируса. Мутации не стоят на месте и развиваются. Одним из самых опасных и смертельных вариантов считается индийский. Пока что неизвестно, какие именно штаммы могут родиться в ближайшее время. Учёные и медики надеются на то, что кроме «дельты», более не возникнет опасных форм. В противном случае это может украсть у человечества целое десятилетие, а то и всю 1-ю половину 21-го века.

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