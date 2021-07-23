Экономист Кричевский: все эти кучки Кудрина - разговор ни о чем

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23 июля 2021, 18:05 Александр Саргин

Фото: соцсети

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин признался, что главной ролью Резервного фонда России была не функция кубышки на «черный» день. «Это его вторая роль, - уточнил Кудрин, - а первой являлось предотвращение укрепления национальной валюты настолько быстро, чтобы внутреннее производство не успело стать менее выгодным, чем завоз импорта».

Напомним, что, начиная с 2004-2005 гг., либеральные экономисты от власти с завидным, но несколько подозрительным упорством повторяли мантры о том, что экономический кризис неминуем, нужно скопить огромные резервы с тем, чтобы достойно встретить его. В итоге в стране была создана такая ситуация, когда золотовалютные резервы, частью которых являются суверенные фонды, постоянно увеличивались в объемах и с лихвой превзошли необходимые для преодоления кризиса значения.

Мало того, что был создан манипулятивный курс рубля, так еще и «лишние» деньги изымались из реального сектора, переводились на счета резервных фондов, а потом вкладывались в облигации иностранных государств, преимущественно – в американские. Получается, что граждане России, обслуживая глобальную элиту, за свои деньги финансировали развитие стран Запада, и прежде всего – США. Самыми невостребованными в такой «экономике по Кудрину» оказались рядовые жители нашей страны, которые и сегодня еле-еле сводят концы с концами.

«Все эти «кучки Кудрина» - разговор ни о чем, - сказал «АН» публицист, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. – Кстати, интересно, в чем хранит свои сбережения лично Алексей Кудрин? Например, лично я храню свои сбережения в евро. Почему именно в этой валюте? Так получилось. Ну и отчасти у меня есть сбережения в рублях, - эти деньги мне понадобятся конкретно на ремонт моей квартиры. А вот то, что не потребуется в ближайшее время, я храню в евро. В долларах не храню ничего».

Кричевский считает, что сегодня сбережения надо хранить в той валюте, в которой удобно самому потребителю. Если вам удобно хранить в рублях, особенно на небольшой срок, ну и храните в рублях, советует экономист, а если на долгий срок - храните в долларах.

Что касается многочисленных утверждений Алексея Кудрина о том, что сильный рубль якобы невыгоден российским производителям, так это, по словам экспертов, является «намеренной подменой понятий». Ведь для поддержки отечественной промышленности существует огромное количество известных протекционистских мер, в том числе и система таможенных пошлин, и субсидии, и квоты...

«А ведь когда «лучший министр финансов всех времен и народов» Алексей Леонидович Кудрин стоял у руля, то он даже не заикался ни о возможной заморозке корреспондентских долларовых счетов в банках, ни об импортозамещении и уж тем более о дедолларизации. Могу с казать одно: никакой репутации у господина Кудрина по факту не было и нет», - сказал «АН» Никита Кричевский.

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