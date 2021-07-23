Чудовищная жара в Кувейте с расплавленными машинами на деле оказалась фейком

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23 июля 2021, 08:34 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Прошедшая жара действительно вызвала опасения всего учёного сообщества, так как число аномалий просто зашкаливало.

Пожалуй каждый уже слышал о невероятно тёплой погоде, которая возникла в Канаде, всегда славящейся умеренным и даже прохладным летом. Из-за жары там пострадали сотни человек. Впрочем, в России ситуация была не лучшей. Температура воздуха достигала +39 градусов, и это в европейской части страны. Эксперты всерьёз опасались возникновения мощнейших лесных пожаров. В этом случае, катастрофа была бы попросту неизбежна. Но как всегда и бывает, на фоне погодных аномалий возникла масса любителей фейковой информации и запугивания интернет-пользователей. Они сразу же появились в соцсетях и на крупных онлайн-платформах. Под выложенными фотографиями якобы расплавленных машин в мгновении ока появлялись всевозможные комментарии паникёров.

Сведения о том, что в Кувейте температура воздуха достигала +70 градусов по Цельсию, являются абсолютной правдой. Но фотографии якобы расправленных от жары машин и светофоров, проникшие почти в каждую социальную сеть, едва ли стоят внимания. На самом деле – это не более, чем простые фейки, созданные исключительно для запугивания людей и для преувеличения сложившейся ситуации. Фотографии конечно же настоящие, только сделаны они были в 2018-м, а то и в 2013-м годах, и никак не относятся к нынешней аномальной жаре. В Кувейте же обстановка - действительно не из лучших. Даже сейчас температура воздуха там продолжает повышаться до +48 градусов в середине дня. Обычно в такой период не рекомендовано выходить из дома на длительное время. Местные жители предпочитают находиться в собственных жилищах. Богачи же обычно включают кондиционеры, но и эти устройства порою не выдерживают. Однако никакого массового расплавления машин и крыш в стране не наблюдается. В противном случае это привело бы к гибели многих тысяч, что вызвало бы фурор по всему миру.

Не стоит доверять любой информации, которая есть в интернете. Порою особые люди, рассчитывающие на привлечение внимания, используют специальную тактику «фейковых новостей». Они считают, что этим они продвинут свои ресурсы и создадут большую аудиторию, а заодно и пополнят собственные карманы. Эта система очень напоминает пресловутый «кликбейт», когда автор блога или иного информационного ресурса использует заведомо ложную информацию для увеличения численности читателей. Обычно такие люди используют горячие заголовки, но все написанные тексты при этом, абсолютно лишены ценности. Поэтому прежде чем стопроцентно довериться прочитанному в интернете, необходимо тщательно проверить информацию на правду.

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