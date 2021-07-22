28 июля на пост президента Перу взойдёт марксист Педро Кастильо

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22 июля 2021, 19:28 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

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22 июля Правительство РФ отменило обязательные штампы в паспорте о браке и детях, с целью сделать документы более чистыми. Данное изменение не отразится на других сферах жизни, потому что вся информация будет хранится в электронном реестре.

Страна едва не раскололась на два враждующих лагеря во время прошедших туров. За Кейко выступают в основном бизнесмены, владельцы крупных корпораций и зажиточные горожане. Кастильо же поддерживают рабочие, крестьяне и местные племена индейцев. Марксистская партия под названием «Свободное Перу» очень популярна в сельской местности. По мнению крестьян, это единственная из справедливых сил в Перу, которая способна даровать народу «долгожданную свободу от жадных богачей». Аналитики отмечают, что Кастильо в первые месяцы правления придётся очень нелегко. Он рискует столкнуться с удвоенным сопротивлением со стороны олигархии. Плюс ко всему, добавляется нерешённая проблема с коронавирусной пандемией. А ведь не стоит забывать, что Педро Кастильо – в политике совсем новичок. Будущий президент обладает громкими речами и навыками по привлечению всеобщего внимания, но неизвестно, как именно он поведёт себя в управлении государством.

Кастильо не раз грозился национализацией многих предприятий, в том числе и крупных горнодобывающих компаний. Помимо этого, он заявлял, что кардинально изменит политику по отношению к местным предпринимателям. К тому же будущий лидер уже дал понять, что является противником ЛГБТ и права на аборт. В частном секторе Перу уже идут разговоры о грядущих переменах, и по мнению бизнесменов, это будут перемены к худшему. Кастильо давно именуют «перуанским Уго Чавесом» или даже «Эво Моралесом» за его радикальные идеи и популярность среди народа. Но всё же эксперты не спешат ставить Педро на уровень с прежними диктаторами-марксистами. По мнению большинства аналитиков, Кастильо не сможет выполнить все обещания для людей. Он не только столкнётся с масштабным сопротивлением предпринимательства, но и будет вынужден пойти на некоторые уступки своим оппонентам. В противном случае, его политика приведёт к серьёзному кризису, который закончится весьма плачевно.

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