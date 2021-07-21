Громкие ДТП: жизнь человека - ничто?

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21 июля 2021, 23:24 Каринэ Гевондян

Фото из открытых источников

Мы живем в то время, когда социальный статус и материальное положение имеет больший вес, нежели жизнь человека. Справедливость – это то, чего желает каждый человек, попавший в ситуацию абсолютной беспомощности. Удивительно, как равные люди могут иметь настолько разные права.

Со дня трагедии прошло ровно пять дней, а тема остается актуальной по сей день. Различные СМИ желают урвать хоть какой-то кусочек неизвестной информации, дабы набрать просмотры и зрительские симпатии, в то время, когда мама троих детей переживает смерти двух детей и сидит у койки третьего, потому что их сбила Валерия Башкирова по неосторожности и получила за это всего два месяца в сизо. И таких случаев, к сожалению, много, ведь не все умеют брать на себя ответственность. Поэтому сегодня мы поговорим об одних из самых громких трагедий, которые произошли по неосторожности и безответственности человека.

Ларион Вуокила, сын миллиардера Александра Зайонца, вице-президента сети супермаркетов электроники «М-Видео», сбил пенсионера на большой скорости. И что думаете получил 23-летний парень в наказание? Его отправили на домашний арест, а потом и вовсе сняли обвинения по причине откупа в размере четырех миллионов рублей. Назревает вопрос: в этом мире есть то, что не покупается?

Дени Чичиев сбил на тротуаре четырех человек, объясняя это тем, что таким образом хотел уйти от столкновения и дернул руль вправо, а там люди... Один человек попал с переломами в больницу, трое отделались легким испугом. Попросив прощение у пострадавших через СМИ и щедро вознаградив, парень смог остаться безнаказанным и продолжить учебу в российской академии правосудия.

Джабраил Аюбов не смог пережить того факта, что его смог кто-то обогнать на Крымском мосту, поэтому решил доказать всем, какой он профессиональный гонщик, разбив семь машин и отправив двух ни в чем невиновных людей в больницу. Семья парня смогли порадовать денежной компенсацией пострадавших, замяв дело полностью.

Подобных трагедий действительно предостаточно, но неужели человек, садясь за руль, не дает себе отчета в действиях? Для меня останется загадкой такое аморальное и эгоистичное поведение, ведь не было и не будет ничего важнее человеческой жизни.

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