Как работала коррупционная схема в полиции Ставропольского края​

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21 июля 2021, 13:39 Александр Крохмаль, Журналист

Жизнь ворам", - прозвучало в свое время на застолье у Рафика Аглиуллина, бывшего следователя в Тюменской области.

Позднее горе-офицер был все же уволен, и его делом всерьез занялись эксперты. Но то, что случилось в Ставропольском крае - это уже за гранью разумного, и куда хуже, чем в Тюмени. Недавно министр внутренних дел России отправил в отставку крупных чиновников из МВД Ставрополья. Их имена уже знают по всему интернету. Глава управления местного МВД Сергей Щеткин и начальник ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов обвиняются в создании коррупционной сети, и по сути в руководстве криминальным синдикатом. На их совести большое количество должностных преступлений. По словам экспертов, только одному Сафонову грозит до 15 лет тюрьмы, а возможно и больше, если выявятся другие преступления. Под следствием также находятся и другие офицеры Ставропольского МВД. Их обвиняют в соучастии в преступлениях и в исполнении приказов, нарушающих законы РФ. Местные жители считают, что виновники создания криминальной группы должны понести самое суровое наказание.

Больше всего от преступников пострадали водители большегрузов. По приказу Сафонова и его подельников, местные ГАИшники в буквальном смысле обирали водителей. По словам следователей, группа ввела на территории региона некие пропуска, без наличия которых что-либо провести едва ли удастся. Инспекторам ГИБДД надлежало следить за исполнением указаний руководства. Естественно всё это было за пределами законов РФ. На своих преступлениях, связанных с поборами и вымогательством, преступники заработали почти 20 миллионов рублей, и это только по официальным данным. Сами ГАИшники и местные жители давно жаловались на группировку Сафонова, но всякий раз им просто отказывали в помощи. Из этого следствие сделало выводы, что у бывших руководителей МВД Ставрополья может иметься могущественный покровитель, который пока не обнаружен. Журналистам также удалось проникнуть в дома, принадлежавшие экс-полицейским. Особняки поразили общественность своей небывалой роскошью. Роскошная королевская мебель , интерьеры в стиле барокко, золотые унитазы и колонны. Впрочем, это ещё далеко не предел. Дом Сафонов уже окрестили в соцсетях "Версалем по-ставропольски".​

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