Славянский рок Византии

Аргументы Недели → Мнение 13+

21 июля 2021, 11:43 Олег Грищенко,

Фото: pinterest.com

В 8 веке Великая Византия (Ромея), бывшая Восточная Римская империя, вынуждена была смирить свою гордость перед новым славянским соседом – государством, созданным у её северных границ переселившимися туда с Волги племенами. Ранее, в начале 1 тысячелетия до н.э., Империи с севера угрожали фракийцы*, в начале нового тысячелетия – даки*, теперь же там образовалось Болгарское ханство.

Слово «болгары» с 4 века было общим названием многих славянских (сарматских*) племён, населявших южное Поволжье. Это слегка изменённое слово «волгары».

В летописи 12 века «Повесть временных лет» говорится: «Пришли от скифов*… болгары и поселились по Дунаю». М.В. Ломоносов указывал, что сарматы «с болгарами были единородны». Также считал автор многих исторических трудов 19 века митрополит Московский и Коломенский Макарий (Булгаков).

Как и все сарматы, болгарские племена 1 тысячелетия были очень воинственными и часто осуществляли набеги за добычей. В.О. Ключевский в связи с этим писал, что «болгары, как, и половцы всюду на грабление были незваны готовы».

Именно с этой целью в конце 7 века болгарские племена, возглавляемые ханом Аспарухом, в результате завоевательного похода заняли часть находившихся у Дуная земель бывшей Фракии. В.Н. Татищев: «Болгары… пришли из полуночных стран и напали на Фракию, где пожгли и пограбили».

Попытка Византии отбросить болгар от своих границ привела к жестокому поражению императорской армии в битве при Онгале в 680 году. И Византия вынуждена была заключить с ними военный союз и платить «союзную» дань. Последующие попытки отказаться от этой дани неизменно приводили к угрозе самому существованию Империи.

Так во время войн с персами и арабами расторжение договора с болгарами и уход их отрядов из византийского войска привели к ряду поражений Империи. В 717 году арабские войска даже попытались захватить Константинополь и были отражены только после того, как император Феодосий III поспешно возобновил союзный договор с болгарами.

Затем уже в конце 8 века – в 796 году император Константин, значительно укрепивший армию Византии, снова отказался от выплаты дани болгарам. И вскоре – в 803 году при хане Круме начались разорительные набеги с севера в земли Империи.

О начавшейся затем войне Византии с Болгарским ханством оставил свидетельства византийский летописец 9 века Феофан Исповедник, почитаемый православной церковью как «преподобный».

Чтобы остановить набеги, новый император Никифор I в 807 году отправил армию в карательный поход против болгар. Византийцы дошли до Эдирне, разорив по пути все болгарские селения, а затем, не дожидаясь подхода войска Крума, вернулись на территорию Империи.

В качестве мести за события 807 года, хан Крум в 808 году напал на византийские войска в долине реки Струмы. Там болгары захватили большое количество золота, предназначенного для выплаты жалованья солдатам, а затем осадили византийскую крепость Сердику (София). В 809 году, когда в городе закончилось продовольствие, гарнизон сдался после обещания хана Крума отпустить всех солдат. Но для того, чтобы дать жёсткий сигнал императору, хан нарушил слово и велел казнить сдавшихся солдат и жителей Сердики.

Узнав об этом, император Никифор приказал собрать все войска Империи для похода в Болгарию. В июне 811 года огромная армия Никифора вошла на территорию ханства и двинулась к его столице Плиске. Император приказал своим солдатам действовать в отношении болгарского населения без всякой жалости. В результате византийцы сожгли множество болгарских селений, а их жителей убили. Феофан Исповедник писал, что в этом походе «варварство» византийского императора не имело границ, так как тот приказал убивать даже женщин и грудных детей – «особо жестокими способами».

Вечером 25 июля 811 года армия Никифора в Вырбишском ущелье встретилась со значительно уступавшим ей в численности войском хана Крума. В узком горном проходе не было возможности осуществить маневр, чтобы использовать численное превосходство византийской армии, и потому хан Крум, в войске которого были хорошо обученные, стойкие воины, получил преимущество. Он начал один за другим бросать ударные отряды на охранный отряд императора – в результате, понеся значительные потери, болгары прорвали строй противника и затем почти полностью перебили императорских стражников. Никифор был пленён и тут же обезглавлен; голову его насадили на кол. После этого византийская армия вышла из боя и начала разбегаться.

В 812 году войско Крума захватило несколько византийских крепостей на границе и в начале 813 года двинулось к Константинополю. Великий город не был тогда взят лишь из-за внезапной смерти хана Крума, который, скорее всего, был отравлен. Не сумев договориться о том, кто будет преемником хана, его военачальники увели войско в болгарские земли.

А в 814 году был заключён новый договор Византии с Болгарским ханством, который подписал сын Крума Омуртаг.

В последующие годы Византия ещё несколько раз расторгала союз с болгарами, затем терпела поражения от их войск и снова заключала договора о дани. Лишь во 2-й половине 10 века Болгарское ханство ослабло, потерпев поражение в войне с русами, возглавляемыми князем Святославом. Но это не вернуло Византие роль доминанта в западном Причерноморье. Так как вместо дани Болгарии с этого момента ей пришлось платить дань уже Руси.



*В предыдущих статьях на argumenti.ru я приводил исторические источники, согласно которым скифы являлись праславянами, а фракийцы и даки – сарматами (народами скифского происхождения).

**Материал, использованный в статье, получен в результате моей совместной работы с Супруновым Станиславом Викторовичем над книгой «Великая история славянских народов».





Грищенко Олег Викторович Писатель, историк, филолог. Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, факультет Психологии.

Пишет художественные произведения по исторической и другой тематике.

Автор книг о древней истории России и об истории возникновения речи и русского языка.

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