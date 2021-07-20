Сатановский: золотой унитаз проще чистить ершиком

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20 июля 2021, 16:38 Александр Саргин

Фото: соцсети

На Ставрополье задержаны почти 40 сотрудников краевого управления ГИБДД во главе с ее начальником Алексеем Сафоновым. Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребление должностными полномочиями и т.п.

В местах проживания задержанных уже проведены обыски, во время которых были изъяты крупные денежные средства, дорогостоящие автомобили, различная документация, а также другие предметы, которые имеют доказательственное значение. В отношении полицейских, причастных к противоправной деятельности, уже назначено проведение служебных проверок. В случае установления вины сотрудников они будут уволены из системы МВД.

«В нашей стране криминализация силовых структур достигла такого уровня, - сказал «АН» президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, - при котором в принципе надо чистить почти всех! Так что пусть они разбираются без меня, кто там кому и сколько недодал какую-то взятку. А вот как именно будут происходить подобные процессы – это вне моей компетенции, и лезть во все это мне совершенно не хочется».

Напомним, что это была совместная спецоперация ГУСБ МВД (Главное управление собственной безопасности) и ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу при силовой поддержке Росгвардии. В Сети уже появились фото двухэтажного особняка, принадлежащего Алексею Сафонову, а также внутреннее убранство дома. В комнатах видны лепнина и фрески на потолках, резные двери, мраморная лестница с позолоченными перилами и хрустальные люстры. В туалетной комнате главы ГИБДД находятся душевая кабина с позолоченными дверями, ванна с золотыми смесителями и золотой унитаз.

«Золотой унитаз – это, наверное, хорошая вещь, - предполагает Сатановский, - его как минимум проще чистить ёршиком. Хотя я точно не знаю, потому что у меня никогда не было ни золотого, ни позолоченного унитаза, да и не будет. Но тут, как говорится, каждому свое».

Однако, по мнению политолога, рыбу надо чистить с головы – «так и давайте это делать!» «Зачем нам начинать спецоперацию именно со Ставропольского ГИБДД? – сказал «АН» Евгений Сатановский. - А что, если ее начать с Москвы и Питера – вот же будет интересно!»

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