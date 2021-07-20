Великобритания снимает все ковидные ограничения, несмотря на рост зараженных

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 июля 2021, 15:41 Александр Крохмаль, Журналист Источник: britaniia-sniala

Фото: cоцсети

Начиная с 19 июля в Великобритании снимаются абсолютно все коронавирусные ограничения, и это несмотря на то, что рост заболевших в стране подскочил до отметки в 50000 за сутки.

Отменяются маски, открываются пабы и развлекательные заведения. Казалось бы жизнь снова возвращается в привычное русло. Противники локдауна назвали день снятия ограничений - "днём свободы". Особенно обрадовались владельцы малого и среднего бизнеса. Хозяева ресторанов и общепита ликуют и празднуют, а заодно благодарят королеву Англии за великодушие. Еще недавно власти думали, что победа над вирусом уже близка, и людям снова можно вернуться к прежней жизни. Но на самом деле ситуация не только не улучшается, а становится намного сложнее, чем раньше. До истинной победы над вирусом в стране ещё очень далеко. 50000 зараженных в сутки - это очень большие цифры. И аналитики считают, что в ближайшие недели суточный прирост может достичь отметки в 100 000 человек.



Противники нынешней власти из Лейбористских партий называют решение правительства ошибочным и даже преступным. В Великобритании свирепствует индийский штамм "дельта", и он намного заразнее уханьской версии коронавируса. Более того, сам премьер Борис Джонсон был вынужден уйти на карантин из-за контакта с заболевшим. И зараженным "ковидом" оказался не кто-нибудь, а сам министр здравоохранения. "Дельта" штамм без жалости убивает даже здоровых молодых людей, не говоря уже про лиц пожилого возраста или про тех, у кого слабые лёгкие. Отсутствие масок и должных ограничений может привести к фатальному исходу уже к концу лета. Именно поэтому более половины местных жителей считает, что королеве Елизавете следует пересмотреть инициативу по снятию ограничений. Некоторые из экспертов даже полагает, что властям следовало бы пойти на новый тотальный локдаун, так как общая эпидемиологическая обстановка ухудшается с каждым днем.









Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости