Четвертая часть «Хроник Нарнии» не выходит уже более 10 лет

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19 июля 2021, 18:26 Александр Крохмаль, Журналист

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Вот уже более 10 лет на экранах кинотеатров не видно новых частей легендарной франшизы "Хроники Нарнии".

Напомним, что сама франшиза была создана по мотивам произведений Клайва Льюиса, хорошего друга самого Профессора Толкина. Первая часть "Хроник" появилась ещё в 2005 году. Она называлась "Лев, колдунья и платяной шкаф". Вторая под названием "Принц Каспиан" была подана в 2007 году, а третья, "Покоритель Зари", в 2010-м. На этом серия экранизаций была прекращена. Хотя создатели не раз говорили о планирующейся четвертой части - "Серебряное кресло" или "Серебряный трон". Четвертая часть так и не была показана на экранах. А ведь сведения о разработке "Серебряного кресла" просочились в интернет ещё в 2013 году. Продюсерами фильма должны были быть Марк Гордон и Дуглас Грешем. В 2015 году создатели заявили, что сценарий уже написан, а два года спустя просочилась информация о том, что режиссером фильма стал небезызвестный Джо Джонстон. Вот только на этом все и закончилось. Джонстон сообщил, что фильм вероятнее всего выйдет в 2019 году, чего естественно не случилось.

На сегодняшний день вопрос о готовности экранизации остается открытым. От разработчиков не поступает никаких вестей. А ведь планирующийся фильм мог стать куда более интересным, чем "Покоритель зари". Сюжет картины должен был строиться вокруг мальчика Юстаса, уже побывавшего в Нарнии во время плавания на край света. Он активно фигурировал в событиях "Покорителя зари". По сюжету, Юстас должен снова отправиться в Нарнию вместе со своей одноклассницей для того, чтобы помочь умирающему королю Каспиану отыскать сына. В роли главной злодейки должна была стать таинственная Зеленая Колдунья, еще более страшная чем Белая Ведьма Джадис. Вот только увидим ли мы легендарную четвертую часть на экранах или же проект застопорится навсегда - пока что неизвестно. Возможно франшиза даже повторит судьбу всемирно известного "Стартрека".

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