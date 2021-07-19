Политическая ситуация в Афганистане может обернуться трагедией

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19 июля 2021, 13:16 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

Запрещенная в РФ организация "Талибан"* продолжает процесс захвата Афганистана.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров уже называет нынешнюю ситуацию - полным провалом США. За 20 лет присутствия в Афганистане американских сил, терроризм так и не был искоренен полностью. Получается, что все боевые подвиги и операции США в этой стране попросту лишены смысла. Положение законных властей Афганистана аналитики оценивают, как шаткое. Американцы не успели уйти до конца, а половина страны уже оказалась в руках террористов. По словам талибов, они контролируют 85% страны. Разумеется, это большое преувеличение, но всё же ситуация в Афганистане грозит обернуться глобальной катастрофой. Эксперты опасаются, что в случае завершения операции по выводу американских сил, правительство Ашрафа Гани будет низложено.​

Талибы нацелены на захваты крупнейших городов, включая столицу. В случае захвата Кабула и Кандагара, возникнет вероятность возрождения Исламского эмирата Афганистан. На захваченных талибами землях уже начинают создаваться средневековые порядки. Законные власти Кабула и представители запрещенной в России организации "Талибан"* так и не смогли договориться о перемирии. Боевые действия продолжатся даже на фоне знаменитого мусульманского праздника "Курбан-байрама". Недавно в СМИ появилась информация о якобы заключенном между Каббулом и талибами временном перемирии. Но доверять этой информации не стоит в целом. Настоящее перемирие в Афганистане может произойти лишь только в случае полного разгрома "Талибана"*.​

*"Талибана" - запрещенная в РФ организация

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