Индийцы задействовали роботов для борьбы с пандемией

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19 июля 2021, 01:05 Александр Крохмаль, Журналист Источник: compromat.ru

фото: AP

Коронавирусная пандемия в Индии до сих пор не утихает. Местный штамм «дельта» продолжает своё распространение не только по территориям государства, но и по всему земному шару. И пока весь мир борется с вирусом своими средствами, индийцы прибегают к помощи высоких технологий. В стране была объявлена инициатива бесконтактной доставки лекарств беспилотными летательными аппаратами. Проект получил название – БПЛА. Роботов хотят использовать для транспортировки лекарств в самые труднодоступные районы страны или в регионы с крайне высоким уровнем распространения инфекции.

Проект под названием «Лекарства с воздуха» был запущен в штате Телангана, где проживает до 35 миллионов человек. С одного из здешних аэродромов осуществляется тестовая доставка медицинских средств. Ответственное задание исполняют беспилотные аппараты. По заявлению властей, на первом этапе доставка будет происходить в городе Викарабад и в его окрестностях. БПЛА станут доставлять не только сухие лекарства, но и более сложные препараты в контейнерах. В ближайшем будущем планируются доставки и в отдалённые районы, в которых имеются проблемы с наземной транспортировкой. Дроны успешно выполняют свою работу и вызывают восхищение у индийцев. По мнению местных жителей, это самое лучшее и эффективное средство для работы с тяжелобольными.

Впрочем, роботов для помощи «ковидникам» в Индии используют уже с начала года. В штате Ассам они занимаются доставкой питания и медикаментов для пациентов местных больниц. Власти считают, что использование машин для помощи пациентов, может обезопасить врачей из «красных зон» и максимально уменьшить риск заражения медиков. Также специалисты заявляют, что все эти механические изделия целиком и полностью созданы в Индии. На самом деле первого робота для помощи больным коронавирусом стали использовать ещё в прошлом году. Одним из высокотехнологичных механических созданий, приспособленных для работы с пациентами, стал робот Mitra. Он был создан местными инженерами ещё в 2017 году. Он работает на собственной операционной системе и защищён от хакерских атак. Более того, механизм позволяет больным из «красных зон» общаться с врачами и даже со своими родственниками.

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