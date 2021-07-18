Почему сериалы становятся самым популярным жанром

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 июля 2021, 22:12 Катерина Платонова

Фото из открытых источников

Сейчас сериалы смотрят все, но относятся всё равно по-разному. Некоторые считают такой досуг стыдным, другие, напротив, очень любят смотреть всё подряд, активно обсуждают и рассказывают о свежих находках. За интересными и захватывающими сериалами охотятся, рыщут по чартам и стараются найти все сезоны сразу. Сериалы пересматривают, цитируют, ностальгируют. Они уже давно опередили по популярности культовую классику и разношерстные блокбастеры.



Так почему люди готовы проводить время, «залипая» в сериалы? Переживают, когда не успевают сразу посмотреть новую серию, избегают и ненавидят спойлеры, растаскивают фразы любимых персонажей на цитаты и шутки.

Как выходит, что одни сериалы перманентно популярны, а другие легли на полки и покрылись знатным слоем пыли?



Лет 15 назад за сериалами закрепилась отрицательная репутация пошлости и банальности для скучающих домохозяек и пенсионеров. Но сериалы - это совсем не то, о чём выше. Это сложный и культурный продукт.

Раньше сериалы показывали только по телевизору в отведённые часы и человеку требовалось свободное время, чтобы их смотреть. Всё изменилось.



Сериалы, как эмоциональная поддержка.



Сериалы помогают многим социализироваться, учат общаться, понимать себя и окружающий мир. Кино проиграло эту битву, потому что имеет чётко очерченные временные рамки, требует от зрителя сосредоточенности. Сериал же может длиться бесконечно, из сезона в сезон.



Мы не сами проживаем истории в сериале, но искренне сопереживаем героям. Такие истории надолго остаются с нами и это двоякий момент. С одной стороны, это не очень положительная функция сериалов, но эта динамика некоторым необходима. Людям может быть сложно общаться или скучно жить.



Когда человек теряет способность красиво и увлекательно рассказывать что-то, то он учится общению у героев сериалов. Можно мало проживать своих историй, но есть шанс прожить их в сериале, погружаясь в сюжет.



Опасность проживания жизни выдуманных героев, а не своей.



Нужно признать, что сериалы увлекают, затягивают и могут отнимать массу времени. Становясь убежищем, они дают человеку возможность переключиться и проживать жизнь и истории вымышленного персонажа.



Психологи считают, что создатели сериалов исследуют аудиторию, видя их желания, интересы и страхи. Именно поэтому, если сериал правильно построен и цепляет нужные струны, появляется жгучее желание смотреть дальше.



Многие популярные сериалы отражают нашу обычную жизнь как зеркало. Продолжить просмотр заставляет сравнение себя с героем или желание понаблюдать за чьей-то жизнью, будто бы тайно.



Отдать должное стоит и тому, что колоссальное влияние на производство сериалов и кинематограф оказывает интернет. Деградацией это называть было бы грубо, но зрители всё меньше способны смотреть и воспринимать масштабные фильмы и понимать скрытый на множестве уровней смысл. Чем быстрее мы живём, тем короче серии и сами сериалы. Для лёгкости понимания, восприятия и мобильности. Скоро ли мы подойдём к тому, что сериалы смогут снимать все?



Просмотр сериалов - это привычка и страсть, которая имеет огромное значение для социальной и культурной жизни современных людей.

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