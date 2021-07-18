Штабной гвоздь: трюк по приказу

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 июля 2021, 16:21 Вадим Кулинченко,

Фото из открытых источников

С Ростиславом Агаповым, который когда-то командовал лодкой-малюткой проекта А-615, очень засекреченного в своё время, мне довелось служить в Главном штабе ВМФ. То были времена «холодной войны», когда на боевой службе в море было одновременно 20-25 подводных лодок, да и надводные корабли не оставались у причалов: ситуация менялась ежечасно, и в цене были способность мгновенно оценивать и анализировать обстановку, и аргументировано докладывать её командованию. Этими свойствами Агапов обладал сполна, чем мне и запомнился.

Прошло немало лет, прежде чем мы с ним снова встретились – на этот раз не на боевом дежурстве, а в госпитале: прошлые годы догнали нас не только приятными воспоминаниями, но и болезнями. В воспоминаниях прошедшие события приобретают иной оттенок: по прошествии лет Ростислав, «дорогой Ростик», так мы его когда-то звали, рассказывает о пережитом со спокойной мудростью и неистребимой морской иронией. Одну из его историй я записал.



«На День ВМФ в 1960 году нашей лодке «М –301» выпала честь представлять подводные силы на морском параде на Неве в Ленинграде. Тогда такие парады были грандиозными. Основными их центрами были Владивосток, Ленинград и Севастополь. Тебя не надо убеждать в том, какая изнурительная работа предшествует празднику – одна покраска корпуса чего стоит! Не раз приходится перекрашивать. Колер, видите ли, не нравится начальству. Краски не жалеют, лодка должна выглядеть, как новогодняя игрушка! Участие в параде приравнивалось к выполнению боевой задачи.



За день до праздника мы, измученные, прибыли из Палдиски (была такая база в Эстонии близ Таллина – В.К.) и встали в строй кораблей на Неве напротив Медного всадника. Впереди нас вверх по реке за двумя мостами выстроились корабли всех рангов и назначений. Флагманский крейсер стоял за Дворцовым мостом напротив Эрмитажа. Думали, вот и окончилась наша напряжёнка: отстоимся – и домой. Но не тут-то было.

Вечером меня вызвали к руководителю трюковой частью парада контр-адмиралу Папылеву. Какой морской парад проходит «без удивительных вещей»? Народ любит зрелища.

- Командир,- сказал он мне. – Мою голову посетила хорошая идея! Так сказать, гвоздь всего парада! И твоя лодка должна этот гвоздь забить. Она больше всего подходит для роли молотка. Всего 500 тонн, да и скорость подводная ничего….

Я с недоумением слушал его рассуждения.



Пока идёт всякая официальная часть, ты тихо снимешься с бочки, погрузишься под перископ – глубины позволяют, мы проверяли,- проходишь под Дворцовым мостом и резко всплываешь перед крейсером. Представляешь фурор!



Я ни разу не делал ничего подобного…



Никто никогда не делал ничего подобного! Вот я и хочу, чтобы ты сделал это!



Но…



Никаких «но»!



ПРИКАЗ ЕСТЬ ПРИКАЗ. Пришлось ответить «Есть!» и надеяться, что к утру Папылев остынет и приказ отменят. Но надежды – надеждами, а готовиться к трюку надо, и главный помощник в его выполнении – команда лодки, в которую я верил.



Провёл несколько тренировок, прямо на бочке удифферентовал лодку невской водой по нулям и приказал личному составу спать до распоряжения.



Наступило тихое праздничное утро. В сиянии утреннего солнца Нева блестела как зеркало, а на душе становилось всё темнее. Надежды на отмену приказа таяли, и оставалось только одно – уповать на Бога. Где-то к полудню получил приказание:



Приготовиться к трюку!



Все надежды окончательно рухнули.

Проверил перископ, нацелился на основной проход под мостом. Посадил боцмана Савченко на вертикальный руль – главное было не зацепить массивные быки моста. Сказал ему:



- Боцман, смотри, всё зависит от тебя! Если что – оторву то, что ниже пояса!

В центральном посту все рассмеялись, а боцман только хмыкнул. Оптимистичное настроение – хороший признак.

Поступила команда: «Начать движение!». Оставили швартовный конец на бочке, срочно погрузились под перископ. Дал полный ход моторами и прирос к окуляру перископа. На набережной обалдели – только была лодка, и нет её. Это я мельком заметил в перископ, быстро произведя круговой обзор.



Теперь всё моё внимание было приковано к проходу между центральными быками моста. Корректирую курс боцману, а в душе молюсь: «Господи пронеси! Не выдай людей своих!». Спиной чувствую – команда действует слаженно, чётко выполняет все мои приказания. Встречное течение Невы гасит скорость, но это не самое страшное, а вот завихрения воды водят нос из стороны в сторону – только бы не задеть быки. Киль лодки гремит по консервным банкам на дне реки…

Прошли!

Теперь к назначенной точке у крейсера, и с ходу: «Срочное Всплытие! Продуть главный балласт!»

Выскочил на мостик, на крейсере действительно фурор – приветственные крики, в воду летят цветы, вверх – бескозырки… Ну, слава Богу! Удалось! А у самого не только тельняшку выжимай, но и китель весь мокрый, как после хорошего дождя.

Получил с крейсера указание: «Занять своё место в строю согласно диспозиции!»



ОБРАТНЫЙ ПЕРЕХОД ПОД МОСТОМ был не сложен, надводное положение и управление с мостика. Стали на свою бочку. Я поблагодарил команду за слаженную работу, сказав, что мы были первыми, осуществившими такой трюк. Получил радио от Папылева: «Молодец, командир! Не подвёл. Будешь поощрён».

Утром следующего дня мы снялись с бочки и ушли в родную базу, а поощрения жду по сей день…



Дело не в поощрении, сам знаешь флотскую поговорку: «Не наказали – значит, поощрили!», а в том, что тогда в питерских газетах появились короткие заметки о всплытии подводной лодки на Неве, а чего это стоило – ни слова. Сегодня никто не знает про этот случай, хотя пролёт Валерия Чкалова на самолёте под сводами моста вошёл во все энциклопедии и про это знает каждый школьник. Я не претендую на славу, здесь разные случаи. Там было честолюбие лётчика, он совершил дерзкий пролёт вопреки запретам. А у нас был приказ тщеславного начальника. Но ты знаешь, Вадим, без этой сумасбродной истории моя память была бы намного короче…»

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