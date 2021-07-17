Изобретён первый в мире прибор, преобразовывающий мысли в речь

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17 июля 2021, 22:43 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Наука не стоит на месте и двигается вперёд. В последнее время начинают сбываться сюжеты из научной фантастики. К примеру, недавно изобрели прибор, который в прямом смысле может преобразовывать мысли в речь.

Учёными был создан специальный мозговой имплант, который превращает нейронную активность в полноценные слова. Самым первым участником испытания стал парализованный мужчина 30 лет. Ранее он потерял способность говорить, но благодаря этому прибору снова обрёл эту возможность. Теперь мужчина может высказать своё мнение в пределах 50 слов. Он просто думает об их произношении, и прибор сразу же их воспроизводит.

Новая технология поистине уникальна и отличается от всего, что мы видели ранее. Устройство отслеживает активность в мозговых областях, отвечающих за голосовые функции, и в прямом смысле ловит человеческие мысли. Поймав нужную мысль, оно сразу же посылает сигналы в челюсть и гортань. Технология может помочь парализованным людям, которые утратили способность говорить. Учёные считают, что она предоставляет им второй шанс. Как уже ясно из проведённых исследований, устройство полностью функционирует и не сбоит, но всё же нуждается в некоторых доработках. В дальнейшем технология планирует усовершенствоваться и обновляться. Разработчики явно не собираются останавливаться в создании подобных приборов.

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