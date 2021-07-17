По мнению экспертов, август будет неоднозначным в плане погоды

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17 июля 2021, 18:05 Александр Крохмаль, Журналист Источник: expert.ru

vse42.ru

Синоптики полагают, что аномальная жара может всё же вернуться в европейскую часть России, но будет это не в ближайшие дни, а в самом начале августа.

Август, по словам экспертов, будет очень непростым. Уже в начале месяца снова начнётся жара. Температура может подняться до +30 градусов по Цельсию. Некоторые метеорологи утверждают, что жара быстро сменится похолоданием. Эксперты пока что не пришли к единому мнению, и на данный момент обсуждают грядущую погодную ситуацию. В целом же они считают, что солнце в августе по-настоящему разгуляется. Тем, кто плохо переносит жару, советуют все важные дела совершать утром и избегать прогулок в середине дня.

А вот с окончанием лета зной, напротив, может отступить. Ночи будут намного холоднее, а температура воздуха не станет подниматься более +15 градусов. Днём же может ожидаться потепление чуть более 20 градусов тепла. Можно сказать, что последние дни лета будут уже вовсю «попахивать» осенью. Также возможны дожди, грозы и сильные ветряные порывы. Погодных аномалий к этому времени едва ли предвидится.

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