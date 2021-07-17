В США многие придерживаются теории об искусственном происхождении коронавируса

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17 июля 2021, 17:55 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Согласно мнению администрации Байдена, нынешняя форма коронавируса скорее всего имеет искусственное происхождение. На лабораторном происхождении настаивают в основном военные и разведывательные агентства США.

Однако при этом, детали в разведке пока что не называют. Очевидно, агентства обладают информацией, которую не следует знать общественности и журналистам. Но при этом, в Штатах всё ещё сохраняются люди, выступающие за природное происхождение вируса. Они полагают, что возможность его передачи от животных, всё же есть. Стоит сказать, что, несмотря на все противоречия и споры в учёных сообществах, на данный момент не существует никакой информации об истинном происхождении «ковида».

Большая часть обычных американских граждан давно склоняются к тому, что вирус был создан руками людей. Основным виновником «торжества» считается Китай, правительство которого давно записало Соединённые Штаты в список своих врагов. В КНР никогда не было принято разглашать правду, какой бы она являлась. К тому же вирус, как известно, возник в городе Ухань, согласно официальным данным из Поднебесной. Его первая вспышка случилась совсем недалеко от злополучной лаборатории по изучению опасных микроорганизмов.

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