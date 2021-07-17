Пирамидная игромания России

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17 июля 2021, 10:34 Рамиль Гарифиллин - доцент Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук

Фото из открытых источников

Крах выросшей и поднявшейся в Татарстане пирамиды Finiko стал сенсацией для ее вкладчиков. Но это не было неожиданностью для меня. Я как эксперт об этом уже говорил немало в СМИ и интернете. Вчера один из основателей этой пирамиды заявил вкладчикам, что потерял контроль над «компанией», дескать, его партнеры две недели не выходят с ним на связь, а что с деньгами адептов он попросту не знает. Заявление вызвало мощную реакцию — в прямом эфире его смотрело 56 тыс. человек, позднее цифра возросла до 220 тыс. просмотров. Основатель пирамиды, видимо, блефует, что виноваты главным образом его партнеры, которые исчезли, а он якобы, был лишь говорящей головой в этой пирамиде.



Несмотря на крах основатель пирамиды призвал запустить новый аналогичный проект. Экономическая история показывает, что полицикличность пирамиды после краха - это нонсенс. Поэтому вряд ди удастся запустить новую сомнительную организацию. Крах Finiko — это карт-бланш силовикам, которого они долго ждали. Дело в том, что закрывать пирамиду на этапе, когда она еще что-то платит, чревато политическими рисками — обманутые вкладчики кричали бы, что все было так хорошо, пока не пришли силовики. Только эти опасения могут оправдать двусмысленные заявления представителей ЦБ и прокуратуры РТ по ситуации с Finiko в эту среду.



И вообще, чувствуется, что история с этой пирамидой, по-видимому, станет тестом Российской политической и экономической власти на её государственную игроманию, допустившую в себе такой лохотрон. Есть подозрения, что играли в эту пирамиду немало власть имущих.

Узнал, что в пятницу поздно вечером республиканское агентство по печати и СМИ анонсировало специальную пресс-конференцию на утро понедельника. На ней выступят представители главного следственного управления МВД по РТ, УБЭП, антимонопольной службы и Роскомнадзора. Не исключено, что на пресс-конференции объявят о возбуждении новых уголовных дел по Finiko и призовут вкладчиков писать заявления.

Эта пирамида особая! Будет шум! Она международная. По данным прокуратуры Казахстана, на днях возбудившей дело, вкладчиками Finiko стали 165 тыс. человек со всего СНГ. И это самая разношерстная публика — от работяг, ради вклада бравших кредиты, до очень влиятельных людей. По оценкам различных источников в правоохранительных структурах, за время работы Finiko «хозяева» системы могли вывести до 20 млрд рублей чистыми, однако реальные доходы сможет оценить лишь следствие.



Необходимо признать, что во многих российских регионах традиционно "расцвели" финансовые пирамиды. Некоторые из них вышли на этап разрушения.



Среди вкладчиков финансовых пирамид большой процент имеют аддиктивную психику. Зависимость людей вызвана низким эмоционально-волевым развитием, потому что из жизни человека ушел труд. Зерно любой зависимости - мания, влечение к какой-то ценности, которая дается без работы воли, без преодоления. Без такой ценности у аддиктивной личности начинаются приступы депрессии и пустоты. Личность теряет способность чувствовать ценности и радости как результат преодоления.



И наоборот, если человек испытывает радость от получения (тех же денег) благодаря какой-то работе, он получает состояние нормальной радости, заслуженной, полученной в результате труда. Но люди превращаются в игроков, которые ищут легкие пути заработка без напряжения и вложений, и обретают самую настоящую зависимость.



Когда финансовая пирамида восходит, «вложенцу» приходит первая гигантская прибыль - это сильное запечатлевание успеха, оно затмевает голову. Последующие проигрыши уже не воспринимаются всерьез, в голове прокручивается лишь тот удачный выигрыш. Образ мощного обогащения входит в сознательную часть психики, которую не так просто выкинуть из головы. Человек оказывается словно в плену. Но когда пирамида начинает разрушаться, возникают проблемы.



Это явление, с одной стороны, связано с особенностями психики личности. Но одновременно есть одна общая для всех составляющая - высокий уровень кредитной зависимости, которая формируется деструктивной и криминальной культурой современной экономики и общества.



Людей с финансовыми аддикциями очень много, и их процент стремительно растет. Люди желают волшебных превращений, обогащений. Но это лишь малая часть ужасного мира зависимостей, в которые мы погружаемся. Это глобальная проблема - весь мир играет в кости. Экономика превратилась в ту, которая делает ставки и ждет чуда. В этой афере всё держится на доверии, власти и глобализации американского влияния. Родина финансовых пирамид - США, именно оттуда они пришли к нам, поэтому решать проблему нужно на уровне международной политики. А наши лидеры, в силу, усугубления российской экономической ситуации, облизываются на эти пирамиды, в частности, на биткоины.



Участь неизбежно коснется всех российских финансовых пирамид. Быстрого схлопывания некоторых из них пока не происходит по причине того, что в них могут быть замешаны очень крупные игроки.



Есть большая вероятность того, что в них участвуют люди влиятельные, имеющие экономическую и политическую власть. Возможно, высокопоставленные чиновники. Такой «компот» между блатными, которые поддерживают пирамиду и по итогу выведут деньги, и лохами, которые останутся ни с чем. Об этом известно еще со времен МММ и других крупных финансовых структур прошлого века: там все чиновники вышли, а рядовые пострадали. Классика.



И пострадавшим от этих пирамид чудо точно не поможет. Ни государство, ни другие финансовые пирамиды не помогут вернуть деньги. Появляются "спасители" завалившие обещаниями вернуть часть прогоревших вложений. Они лишь падальщики, цели которых далеко не альтруистичны.



В чем мотивы этой помощи? Это стервятники, которые хотят выжить и пользуются теми, кем легко манипулировать. Мотивы таких компаний чисто эгоистические и заключены не в спасении пострадавших, а в выживании самой фирмы. Это сделано для того, чтобы «добить» страдальцев. Но даже если жертва финансовой пирамиды получит компенсации, поддержку родственников, то она не ощутит стресса, продолжит безнаказанно играть и снова потеряет деньги. Стресс должен быть - он является главным психотерапевтическим фактором, чтобы в конце концов больше не играть.

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