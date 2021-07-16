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C 19 июля в России начинается резкое похолодание

, 23:06 , Журналист

C 19 июля в России начинается резкое похолодание
Фото из открытых источников

По словам синоптиков, россияне могут вздохнуть с облегчением уже в ближайшие дни. Суровая аномальная жара, едва не приведшая к человеческим жертвам, наконец-то спадает.

Уже со следующей недели прогнозируется резкое похолодание. Температура воздуха начнёт стремительно опускаться. Согласно данным Яндекс-Погоды, похолодание начнётся уже со следующего вторника. В понедельник, 19 июля, будет зафиксирована температура до +26 градусов по Цельсию. Несмотря на то, что это довольно тёплая погода, она всё же будет очень далёкой от того сурового зноя, который россияне испытывали практически весь июль и конец предыдущего месяца.

Известный российский метеоролог Евгений Тишковец уже дал понять, что жара спадает, и едва ли она вернётся в ближайшее время, хотя в нынешний период аномалий возможно всякое. Тишковец уточнил, что на следующей неделе в городе ожидается резкая смена воздушных масс. Также в столицу придёт нормальный температурный фон, что несомненно скажется на самочувствии москвичей. Но при этом 19 июля людям всё же стоит поостеречься. Жара уйдёт, но вместо неё на некоторое время воцарятся грозы. В столичном регионе ожидается усиление ветра, шквалистый ветер и сильный ливень. Ожидать полной нормализации погоды следует уже с 20-х чисел июля.

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