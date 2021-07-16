В ВОЗ уже всерьёз заговорили об искусственном происхождении Covid-19

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16 июля 2021, 20:03 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Не прошло и года с лишним, как в ВОЗ уже стали более серьёзно относиться к теории искусственного происхождения коронавируса. А ведь гипотезу лабораторного создания «химеры» давно признали в большинстве стран мира. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейезус уже не рассуждает о летучих мышах или панголинах. Более того, он заявил, что ни в коем случае не стоит исключать вероятность утечки вируса из Уханьской лаборатории. По мнению представительства ВОЗ, Китай так и не предоставил полные данные по поводу своих исследований из лаборатории. К тому же в КНР не слишком много внимания было уделено сотрудничеству в расследовании происхождения «ковида». Гебрейезус призвал руководство Си Цзиньпина к более тесному взаимодействию.

В искусственном происхождении Covid-19 не сомневаются многие мировые учёные. По мнению британского профессора Ангуса Далглиша и его коллеги Биргера Соренсена, нынешний коронавирус был создан руками людей. Они обвиняют в разработках «химерных» форм правительство КНР. В исследовании Соренсена и Далглиша было сказано, что ряд из четырёх аминокислот, найденных в «ковидном шипе», не могут быть результатом естественного образования. Профессор Калифорнийского университета Беркли Мюллер и его соратник доктор Стивен Куэй обнаружили в коронавирусе генетический след. Они выявили особую последовательность геномов в комбинации CGG-CGG. Обычно она используется учёными-микробиологами для усиления заразности вируса и его летальности. В природной сфере такая последовательность встречается крайне редко.

В Китае все имеющиеся обвинения отвергают и очень агрессивно реагируют на нападки западных стран. Руководство Си Цзиньпина сообщает, что ведёт расследование происхождения «ковида» уже давно и ничего не скрывает. Хотя при этом, сведения о происхождении коронавируса причислены в КНР к государственным тайнам.

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