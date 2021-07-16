Бразилия переживает не лучшие времена, и не только из-за коронавируса

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 июля 2021, 17:39 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Коронавирус в Бразилии до сих пор не утихает и продолжает распространяться. В день выявляются более 50 000 новых заболевших. На сегодня общее число заражённых в этой стране достигает 19.21 миллионов человек. Более 17 миллионов успешно вылечились от инфекции и чувствуют себя вполне неплохо, хотя в некоторых случаях сохраняются побочные эффекты после воздействия «ковида». Число умерших достигает отметки в 537 000 человек. В основном это очень пожилые люди, инвалиды и те, у кого слабый иммунитет. Также очень страдают обладатели различных побочных заболеваний, и в частности лица со слабым сердцем. Но хоть бразильский штамм коронавирус и признан более заразным, чем уханьский, он всё же не дотягивает до уровня «дельты», вспышка которого спровоцировала новую волну мировой пандемии.

В целом, Бразилия сейчас переживает не лучшие времена. Огромное количество заболевших наблюдается почти по всем городам. Хуже всего приходится обитателям отдалённых селений, в которых нет необходимых условий для содержания больных. Там люди нередко прибегают к традиционным средствам борьбы с вирусом, которые, как правило, не срабатывают или наоборот, делают хуже. Индейские ритуальные практики так же бесполезны против коронавируса, как и все другие подобные средства. Вспышки коронавируса постоянно фиксируются в разных регионах Бразилии, и скорость распространения «уханьской пробирки» пока не сбавляется. Официальным данным в этом случае доверять явно не стоит. На деле же статистика заражённых может быть куда более суровая.

Впрочем, не только коронавирус сейчас волнует жителей Бразилии, но и другие проблемы. Из-за титанических сложностей с разрастанием «ковида», этой стране грозит небывалых масштабов кризис. Экономическая ситуация уже дала сбой, и неизвестно, что именно будет в ближайшее время. Помимо всего прочего, многих очень беспокоит состояние здоровья президента Болсонару. Недавно было заявлено, что глава государства был госпитализирован, ввиду непрекращающейся икоты. Всему виной – его проблемы с кишечником, которые продолжаются уже более 3 лет. После того, как Жаир Болсонару переболел коронавирусом, его состояние здоровья резко ухудшилось. Уже давно известно, что «ковид» воздействует на каждую область организма, и любые «спящие» болезни он пробуждает с новой силой.

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