Полковник Коротченко: ситуация на границе Афганистана и Таджикистана намного опасней, чем наше противостояние с НАТО на западе

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16 июля 2021, 15:51 Александр Саргин

Фото: соцсети

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что ситуация в Афганистане создает риски перетока нестабильности в соседние страны.

«Афганский кризис обостряет террористическую угрозу и проблему нелегального оборота наркотиков, который достиг беспрецедентного уровня», - отметил глава МИД России. По мнению Лаврова, в последние дни мы стали свидетелями стремительной деградации ситуации в Афганистане.

«Да, Сергей Лавров абсолютно правильно оценивает ситуацию, - сказал «АН» главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при МО РФ, полковник запаса Игорь Коротченко, – потому что дальше по «теории домино» может обвалиться вся стабильность в странах этого региона. Там присутствует масса проблем, и, в частности, идеи исламского экстремизма могут быть весьма популярны, учитывая бедность населения и экономическую стагнацию. Например, в стороне не останется и Узбекистан. Хотя эта страна не входит в ОДКБ, но очевидно, и с Узбекистаном тоже необходимо отрабатывать различные варианты и сценарии реагирования».

Напомним, что на полях международной конференции «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», которая сегодня проходит в Ташкенте, глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили региональную проблематику в связи с обострением ситуации в Афганистане.

Коротченко считает, что США, выведя свои войска из Афганистана, оставляют нам очень плохую ситуацию, которая может затронуть «абсолютно все страны» постсоветского пространства.

«Сценарий развития этой ситуации может быть еще более опасен, чем наше противостояние с НАТО на западных рубежах, - сказал «АН» Игорь Коротченко. - Я уж не говорю о том, что результатом пребывания американцев в Афганистане стало то, что он превратился в первую в мире страну, которая в промышленном масштабе производит наркотики, и экспортирует их, естественно, нелегальным путем».

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