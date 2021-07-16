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Домашний цирк

, 13:53

Домашний цирк
Фото взято из интернета

Часто это лишь проявление дрессировки с низким уровнем творческих способностей и низким уровнем развития личности. Это невротизм и психотравмы. Это никчемная суета родителей вундеркиндов. Нередко консультировал таких. Домашний цирк!

История психологии творчества показывает, что помещение большого и несвоевременного количества информации и знаний в мозг, не развивает творческих способностей и личность. Жизнь сильнее искусственной дрессировки познания. Большинство детей, которые выдают вундеркиндские знания, воистину не ведают о чем говорят, излучая иллюзию знаний. Посмотрите на телепрограмму Галкина. Это опять цирк и дрессировка! Истинный бриллиант создается  временем. Искусственный бриллиант можно синтезировать быстро.

Творческие способности к высокому уровню знаний и интеллекта никакого отношения не имеют.

Некоторых детей можно быстро научить и надрессировать сдавать ЕГЭ, но развить быстро творческие способности, позволяющие создавать новые знания и новое в искусстве и науке, не так просто!

Родители, дрессирующих и готовящих вундеркиндов, не суетитесь! А лучше задайтесь вопросом: не лишаете ли вы счастья своих детей?

И вообще, с родителями, суетливо взращивающими вундеркиндов, необходимо поработать над их комплексом неполноценности, который они лечат с помощью своих детей.

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