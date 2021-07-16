Новое в экономике – ответственный бизнес при поддержке государства

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16 июля 2021, 13:27 Иван Стариков - российский политический деятель, заместитель председателя "Всероссийское общество охраны природы" (ВООП)

Фото: www.c-o-k.ru

Известному нам политику двадцатого века, Владимиру Ильичу Ленину, который оценивается неоднозначно с моральной точки зрения, приписывается утверждение, что «капиталисты продадут нам веревку, на которой мы их повесим». Эта цитата апокрифичная, то есть не имеет подтверждений. Но логика в чем-то понятна. Что речь идет об интересах бизнеса, экономического роста, пусть даже не имеющих точного документального подтверждения, и ради этого роста надо пойти на какие-то жертвы. А бизнес зависит не только от спроса и предложения, но и от общего, морального, к нему отношения. Если потребители не согласны с вашим поведением, они могут не покупать ваш товар, сколь дешево он бы не стоил. И тут даже не важно, правы они или нет, важно то, как они вас воспринимают.



Потому для крупных производителей и продавцов на первый план выходят проблемы климата и экологии. Просто потому, чтобы сохранить покупателей. Многие считают, что для этого необходимы стандарты ESG – экологическое, социальное и корпоративное управление правильного толка. Есть и другие мнения, но в основном – и справедливо – они относятся к критике технических критериев экологичности, а не самих идей и принципов.



Что такое ESG для США, крупнейшего мирового производителя? Речь идет о сокращении выбросов парниковых газов – как от нефти и газодобычи, так и от металлургии. Желательно – до нуля. Многие правительства мира взяли на себя эти обязательства, хотя, разумеется, в будущем, но тем не менее. Социальное развитие и этика управления конечно важны, но сложно считаемы. А вот выбросы парниковых газов – считаемы вполне. В частности, Германия планирует перейти к этой «нейтральности» к 2045 году, Великобритания к 2050 году, как и еще 66 стран мира. Нет пока юридических обязательств США, крупнейшего импортера и экспортера энергоносителей, но этот вопрос и там обсуждается. Говорит об этом и Китай, ставя, впрочем, более далекие сроки – к 2060 году.



Владимир Путин ставит задачу обогнать ЕС к 2050 году по уровню минимизации выбросов. Это все, конечно, верно, но надо понимать, что непросто (именно потому сроки растянуты на такие десятилетия, и рискну предположить, что еще увеличатся на десятилетия, если мы говорим о государствах). Но вот что ожидает нас в ближайшем будущем. Наш крупнейший импортер – Европейский союз. Торговый оборот, по официальным данным, составляет 36%, доля в экспорте – еще больше. Российский экспорт в страны ЕС составил в 2020 году 95,2 млрд евро. Импорт 79 млрд евро, то есть продаем мы больше, чем покупаем, и нам это выгодно. Значит, мы должны учитывать мнения наших торговых партнеров (оставим сейчас в стороне вопрос, насколько эти мнения разумны).



А чего же эти торговые партнеры, покупающие у России в основном сырую нефть, нефтепродукты и металлы, планируют? Не будем тут рассматривать США, наш экспорт туда незначителен. А планируют они следующее. По планам ЕС, окончательно еще не оформленным, но тенденция которых понятна, ведение в ЕС трансграничных налогов на углеводородоемкие товары предполагается в 2023 году, а проект предложений ожидается в этом, 2021 г. Это, собственно, все в основном, что РФ экспортирует. Возможные размеры налога могут быть огромны – до половины стоимости товара.

Вопрос соответствия экологическим стандартам станет во главу угла для каждого крупного бизнеса. Даже не потому, что так надо идейно, а потому, что так выгодно. Ситуация с регулированием и инфраструктурой для развития «зеленого» финансирования в мире сейчас неплоха. В России в марте 2021 года утверждена собственная программа поддержки отрасли возобновляемых источников энергии на период 2025–2035 годы. На ее поддержку выделяется 350 млрд. рублей. Но это довольно мало, даже с учетом места России в мировой экономике. Для сравнения, нынешняя администрация США выделяет более двух триллионов долларов. К тому же, есть проблема не только в деньгах, а и в «токсичности» активов в российской юрисдикции, сложности привлечения международного финансирования.



Специалистам известно, что лучше всего в евразийском регионе регулирование и инфраструктура для «зеленого» финансирования проработаны в соседнем Казахстане. На базе Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) уже создана вся инфраструктура и законодательство для привлечения капиталов, соответствующих принципам ESG. В Центре зеленых финансов МФЦА работает программа поддержки выпуска «зеленых» облигаций - любой компании, готовящейся к выпуску «зеленых» облигаций, помогут подготовить необходимые документы, что снизит затраты на подготовку к листингу на 30-50% (на юридический, финансовый консалтинг, андеррайтинг и т.п.). В перспективе не исключено, что собственная ESG-отчетность появится у каждой крупной компании, выходящей на биржу AIX МФЦА.



Также в Центре зеленых финансов МФЦА помогут получить обязательный внешний обзор «зеленых» облигаций – подтверждение того, что проект, под который выпускаются «зеленые» облигации, соответствует критериям «зеленого» проекта. Без этого внешнего обзора выпуск «зеленых» облигаций просто невозможен. Если же компания c Казахстана также является малой или средней по размеру бизнеса, то в ближайшей перспективе ей станут доступны дополнительные субсидии. В рамках принятия Экологического кодекса Казахстана были утверждены предложенные МФЦА проекты сопутствующих норм в Предпринимательский кодекс Казахстана, конкретизирующие меры экономического стимулирования бизнеса в использовании «зеленых» кредитов и «зеленых» облигаций, в частности, по субсидированию кредитных и купонных ставок для реализации «зеленых» проектов. В настоящий момент в рамках реализации указанных мер финансовой поддержки проводится работа по внесению изменений и дополнений в Программу поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025», через которую будет реализован указанный механизм.

Такие меры станут особенно актуальны для проектов, входящих в китайскую инициативу «Пояс и Путь». В рамках «Пояса и Пути» прописаны специальные принципы «озеленения» инвестиций в ходе строительства транспортной инфраструктуры из Китая в ЕС - BRI Green Investment Principles. В Центральной Азии интересы BRI Green Investment Principles будет представлять Центр зеленых финансов МФЦА.



Как я уже говорил, указанные предложения особенно привлекательны тем, что позволяют покрыть расходы эмитентов, связанные с проведением обязательного внешнего обзора зеленых облигаций. А эти расходы недешевы. Кстати, и в стратегии «Казахстан 2050» особое внимание уделяется развитию «зеленой» экономики. В частности, там ставится цель к 2050 году производить 50% от всей производимой в стране энергии с помощью возобновляемых источников.



В России тоже есть энергетическая стратегия. Она была утверждена летом 2020 года, совсем недавно. Но там не говорится о преференциях зеленой энергетике. Более того, есть немало промышленников в нашей стране, которые считают, что достаточно лучше добывать чтобы лучше очищать. Это в каком-то смысле близкая мне либеральная повестка - надо меньше регулировать и лучше работать. Но тут важно учитывать реальность. Страны-импортеры не будут слушать наши мысли в духе «свободной экономики». Они просто введут свои правила в 2023 году, а то и раньше, и все. И мы будем платить налоги. Конечно, если не успеем адаптироваться под новые правила.

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