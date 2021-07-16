Ольвия – вторые «Афины» Черноморского побережья

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16 июля 2021, 08:49 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Более двух с половиной тысяч лет назад на территории южной Украины существовал богатый и процветающий греческий город.

Имя ему – Ольвия. Он был заложен ещё в 6 веке до нашей эры выходцами из Милета, ионийскими греками. В те времена в областях южной Украины проживали скифы и потомки киммерийцев. Греческие колонисты не стали их истреблять, а напротив, решили заключить с ними торговые соглашения. Скифы и киммерийцы нередко захаживали в Ольвию, где активно обменивались товарами с ионийцами и другими купцами. Город был довольно развитым, и представлял собой почти что «вторые Афины». Согласно некоторым источникам, Ольвия не подчинялась никакой метрополии, а представляла собой независимое государство. Здесь существовали собственное правительство, духовный и религиозный центр, богатый морской порт, а также сборные пункты для воинов. Ещё в 6 веке до нашей эры, спустя лишь несколько лет после основания города, в Ольвии появились храмы и теменосы. Наиболее величественным считался главный храм Зевса.

В 5 веке до нашей эры об Ольвии уже знали во многих государствах эллинов. Известно, что в этом же столетии город посетил сам Геродот. Он и сделал первые описания всей бывшей колонии и местных достопримечательностей. Историк также рассказал о нравах и обычаях, что царили среди окрестных народов, которые торговали с правительством Ольвии. В первые десятилетия существования государства управление здесь осуществляли олигархи, вышедшие из разжившихся торговцев, но впоследствии, народ провозгласил демократию. Демократия установилась в Ольвии уже в 4 веке до нашей эры. Примечательно то, что в Ольвии продолжали сохранять дружественные отношения со скифами и другими ираноязычными племенами. Некоторые знатные люди даже роднились со своими соседями. Уже позднее, армия Ольвии стала представлять собой смесь греческих и скифских воинов. На улицах города можно было часто встретить людей в традиционных одеждах жителей Причерноморья.

Ольвия пыталась сохранять свою независимость и не покорялась никому. Александр Македонский предпринимал попытки завоевания города, но все они обернулись крахом. Наместник Фракии и Понта Зопирион даже совершал поход, в надежде покорить ионийскую колонию. Однако жители Ольвии организовывали достойное сопротивление. Город так и не вошёл в империю Александра. Зато в 1 веке до нашей эры государство подверглось жестокому нападению со стороны гетов. Король даков Буребиста победоносно вступил в Ольвию и покорил её для своей развивающейся империи. Правда владычество чужеземцев длилось недолго, и город снова стал независимым. В качестве суверенного государство Ольвия просуществовала вплоть до 198 года нашей эры. Её территории с каждым десятилетием уменьшались. Расширявшаяся Римская империя заставила жителей Ольвии покориться окончательно. Независимость бывшей колонии милетийцев была утрачена навсегда.

На сегодня от Ольвии сохраняются лишь только развалины. Они находятся в Николаевской области на юге Украины. Туда до сих пор ездят археологи и исследователи, в надежде отыскать что-нибудь ценное. Благодаря упорной работе учёных, мы многое узнали о великом греческом городе. Как именно была уничтожена Ольвия, практически неизвестно. Есть только данные о том, что в 4-м веке нашей эры в этих землях господствовали Гунны. Скорее всего, их полчища и сровняли с землёй наследие эллинов. Также известно, что Ольвию разоряли готы в 3 веке нашей эры во время своих набегов на восточные земли Рима.

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