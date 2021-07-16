Довилялся хвост собакой: российские товары обложили европейским налогом

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 июля 2021, 08:38 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: cоцсети

На этой неделе Европа наконец-то официально объявила предложения по введению в ЕС трансграничного углеродного регулирования. Их суть: экспортеры из стран, по мнению Брюсселя, выбрасывающие слишком много парниковых газов, будут платить оброк в европейскую казну. В замечательном российском Минэкономики умудрились сосчитать, подсчитали, что под «углеродный налог» попадет российский экспорт металлов, удобрений, электроэнергии и цемента на 7,6 млрд. долларов в ценах прошлого года.

Министр отсутствующей в России нормальной экономики г-н Решетников, доверчивый как ребенок, заявил: «Надеемся, что представители ЕС сдержат данные нам ранее обещания и обеспечат соответствие документа нормам ВТО, РКИК ООН и других международных соглашений. Рассчитываем на содержательный диалог с коллегами из Еврокомиссии. Почти полтора года, пока проект разрабатывался, коллеги из ЕС заверяли весь мир в том, что буква и дух Соглашения ВТО будут полностью соблюдены. Сегодня уверенности в этом нет». То есть, нас уже не первый и не второй раз кинули, но «мыши» из МЭР «кололись, но продолжали жрать кактус», надеясь, что он превратится в «де флопе».

Страсть ответственных лиц из России влезть или вляпаться во все возможные международные соглашения не объясняется никакими логическими соображениями. Нынешний европейский оброк, который просчитывался заранее на раз-два, напрямую связан не с ВТО, как это пытается преподнести Решетников, а нашим позорным подобострастным желанием влезть в Парижское соглашение по климату и ранее - в Киотский протокол.

Почему позорным? Потому что пока никто с формулами и расчетами в руках, подчеркиваю никто в мире! Не доказал, что климат на планете в долгосрочной перспективе меняется на глобальное потепление. Это первое. И второе – причиной изменения служит антропогенный фактор, то есть промышленная деятельность муравья, который называется человеком разумным.

Первый фактор недоказуем просто в силу несовершенства знаний о природе климатических изменений и невозможности их прогнозирования на сколь-нибудь приличный срок, например, на 365 дней.

- Мы и погоду-то предсказываем более-менее точно на 5-7 суток. Как можно говорить о каком-то прогнозировании климатических изменений?! – говорит океанолог, академик Михаил Флинт. Одни ученые считают, основываясь на прошлых наблюдениях, что сегодня временное цикличное потепление перед очередным ледниковым периодом. То есть, умрем от холода. Другие, наоборот, что умрем от жары. Одни говорят, что климат зависит от муравья на 1-2 процента, другие поют: «на борьбу с парниковыми газами марш, марш вперед рабочий народ».

Причем климатическая тема настолько политизирована, что объективно разобраться: кто более-менее прав, а кто поет в чужую дуду невозможно.

- Надо чтобы все в мире приняли радикальную «зеленую» идеологию и чтобы никто не смел перечить той откровенной чуши, которая стала западным климатологическим мейнстримом. А дальше – дело техники. Поскольку что хорошо для климата, а что плохо, решать будет вашингтонское начальство, то оно и будет устанавливать в глобальном масштабе, какие виды деятельности можно развивать в той или иной точке планеты.

Участие в Парижском соглашении по климату и выполнение всех его требований станет в самом ближайшем будущем совершенно недостаточным. Странам раздадут новые цели и задачи – как бы сказали в крупной корпорации, установят для них KPI, которые они должны выполнить, чтобы «спасти планету». «Двоечники», «отступники» и «отрицатели» будут объявлены губителями всего живого на Земле со всеми вытекающими последствиями – санкции, выключение из логистических и финансовых цепочек и т. д.

Таким образом, сколько добывать нефти, какие строить заводы (а какие сносить), как осуществлять инфраструктурные проекты, кто будет производить вещи, растить хлеб, развивать «цифру» – всё это будет определять глобальное начальство, исходя из интересов «противодействия изменению климата». Таким образом, у либеральной элиты, воцарившейся в Вашингтоне, есть чётко выстроенные планы не только относительно подавления внутренней американской оппозиции, но и в части быстрого переформатирования мирового пространства под ее контролем,- считает американист Дмитрий Дробницкий.

Зачем мы садимся за стол с климатическими шулерами? Смею предположить, что есть несколько главных причин. Первая: толи меркантильное, толи патологическое желание наших чиновников совершать поступки совершенно невыгодные родной стране, зато выгодные нашим геополитическим противникам. А так как королей играет свита, то и короли осеняют своей подписью игрища свиты. Плюс полнейшая некомпетентность тех и других в научных вопросах с попутным уничтожением фундаментальной науки, которая имеет наглость свое мнение иметь. Отсюда и подписание юристом – премьером Медведевым присоединения России к Парижскому соглашению перед самой отставкой. И плач печального экономического Пьеро г-на Решетникова. И возмущение отечественного (правда, с оффшорной юрисдикцией!) бизнеса, который реально с введением оброка попадает «на бабки». Потери он, конечно, отобьет за счет рабочего класса или российского бюджета, но все равно, согласитесь, не комильфо как-то!

Причем ни у кого не возникает даже мысли послать Европу на три веселых буквы, заморозить поставки, например, газа или нефти, лишить всех преференций европейские компании, работающие в России. То есть, пробить «двоечку» вместо униженного подставления другой щеки. Даже намека нет!

Итак, что мы имеем в сухом остатке. Нас, Россию, в очередной раз унизили и указали место в цепочке глобального разделения труда. И место это называется неприлично. Мол, гони бензоколонка сырье по тем ценам и условиям, которые мы, белые сахибы, тебе назначим. И даже не смей мнения своего иметь. И если что, помни: дети твоей администрации живут и учатся в Европе, три четверти твоей промышленности и торговли тоже у нас обитает, кубышка на черный день, что государственная, что чиновничья тоже у нас в банках числиться. Поэтому дыши, Иван, ровно и плати сполна. А «Искандеры» свои можешь засунуть сам знаешь куда…

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