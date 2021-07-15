Уханьский коронавирус был предсказан ещё в 80-х годах

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15 июля 2021, 21:44 Александр Крохмаль, Журналист

Нынешняя пандемия давно напоминает сюжет какого-нибудь фантастического боевика. В один прекрасный день появилась ужасная химерная форма, которая начала стремительно распространяться по планете. И вот уже повсюду миллионы заболевших и миллионы смертей. Ещё в 2019 году нечто подобное воспринималось всеми, как фантастика. Никто и подумать не мог, что рано или поздно человечество действительно столкнётся с угрозой тотального вымирания. Но самое интересное, что нынешний коронавирус был предсказан ещё в 80-х годах. Об этом написал известный американский фантаст по имени Дин Кунц. В своём романе «Глаза Тьмы» он показал нам то, что вскоре должно случиться, правда с некоторыми изменениями. Роман был выпущен в 1981 году, когда по всему миру наблюдался бум научной фантастики. Основное действие «Глаз Тьмы» происходит как раз в 2020 году.

В произведении фигурирует мать-одиночка по имени Кристина, у которой однажды в лесу пропал 12-летний сын Дэнни вместе с товарищами. Спустя некоторое время, её начинают преследовать видения о том, что сын всё-таки жив. К тому же в её жизни возникают очень странные события. То она видит своего отпрыска в машине, то ей кажется, что он совсем рядом с ней. Женщине помогает экстрасенс, который сообщает ей, что Дэнни действительно жив, и находится в секретной лаборатории в горах. Кристина заручается поддержкой своих друзей и вскоре находит ту самую базу. Оказывается, что её сына держат в заточении, ввиду его уникальных особенностей организма. В лаборатории давно тестировали искусственно созданный китайский вирус, известный под именем «Ухань-400». Этот вирус впервые появился в городе Ухань и так же, как и Covid-19, стал вызывать атипичную пневмонию. Лекарств против него не существовало. Но Дэнни как раз являлся тем, у кого проявился иммунитет. Все его друзья, с которыми он был в походе, не выжили. Лишь только мальчик оказался обладателем огромной жизненной силы. Более того, у него появились паранормальные способности. И именно поэтому учёные держали его в тайном изоляторе.

Пугающих параллелей с реальной историей в произведении полно. Коронавирус ведь тоже приравнивают к продуктам искусственного происхождения. Большая часть стран Земли признаёт его рукотворность. Так же как и в реальном мире, в романе всё вертится вокруг Китая и его секретной лаборатории в городе Ухань. Именно в Ухани впервые появился тот самый злополучный вирус, который потом стал проникать по всем частям света. Свойства «Ухань-400» точь-в-точь напоминают всё тот же Covid-19. Создаётся впечатление, что Курц действительно предвидел глобальную пандемию. Практически всё, что он описывал в «Глазах Тьмы» совпало с реальностью. Из этого следует вывод, что многое из того, что написано в книгах, может действительно сбыться, причём иногда это происходит на все 100 процентов.

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