Об идентичности русских и украинцев

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15 июля 2021, 16:48 Сергей Платонов - писатель, юрист

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Не совсем верно говорить об историческом единстве русских и украинцев - жителей Левобережья и Правобережья Днепра. Ведь на самом деле украинской нации в масштабах всей территории Украины не существует. И потому с кем и о каком единстве идет речь?

Это неверно методологически. Можно и необходимо говорить об идентичности русских и так называемых украинцев, но на самом деле русских Малороссии (Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской областей) и Новороссии (Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской и Кировоградской областей), которые временно оккупированы национал-радикальной частью населения Галиции. То есть, кроме, той части населения территорий современной Украины, которые именуются Галицией и еще пяти областей запада: Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Ровенской и Волынской. Это ополяченные и окатоличенные более 400 лет назад бывшие русские – жители Древнерусского Владимиро-Волынского княжества и покорно принявшие насильственно навязанное им наименование – «украинцы» (население окраин Речи Посполитой и Австро-Венгрии). Отдельного разговора заслуживает отношение русских к жителям еще двух областей – Закарпатья и Буковины. С примесью венгерского и румынского населения.

И поскольку, идентичность или родство русского народа Российской Федерации и угнетенного русского населения Украины после обстоятельной и доказательной статьи президента Владимира Путина не вызывает сомнений и в силу наших исконных традиций приходить на помощь страдающим народам, мы обязаны помочь русским Поднепровья освободиться из-под оккупации галичан. Как? Это дело государства российского.

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