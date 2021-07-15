Правовые противоречия вакцинации

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15 июля 2021, 11:54 Рамиль Гарифуллин - доцент института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Фото: Коньков Сергей / dp.ru

Приводу список правовых противоречий в связи с вакцинацией:



1. С одной стороны, вакцинация в России добровольная, но почему тогда мы должны получать медицинские отводы сроком на 30 дней, а потом продлять их.



2. С одной стороны, всех заставляют прививаться, но при этом никто не собирается давать гарантий и выдавать документ об отсутствии противопоказаний к вакцинации и нет механизмов компенсации гражданам и семьям, пострадавшим от принудительной вакцинации.



3. С одной стороны, идет мощное манипулятивное влияние на россиян в связи с вакцинацией, а с другой, вакцинация оформляется как процесс добровольного согласия гражданина (согласно пункту 1 статьи 20 ФЗ-323).

То есть, добровольность становится результатом влияния и манипуляции.



4. С одной стороны, власть утверждает, что принуждать имеющих медотвод незаконно, а с другой стороны, получается не имеющих медотвод принуждать законно и можно?



5. С одной стороны, россиян в связи с вакцинацией призывают к ответственности перед обществом, а с другой стороны, никто из представителей работников Минздрава и медработников не берёт на себя ответственность за побочные эффекты и опасность. Более того, порой, россиян просят расписываться за то, что они ознакомлены с побочками?

Сейчас в России мода на подписи, после которой трудно судиться и что-то доказывать. В России пришла культура и технологии ухода от ответственности власти, личностей и различных субъектов. Вакцинация - продукт этой деструктивной культуры.



6. С одной стороны, все добровольно, а с другой, уже созданы условия при которых уже не допускают до рабочего места и не платят зарплату, если человек не вакцинировался. Кстати, это явление тоже имеет место не только вокруг вакцинации. Сама экономика и внутренняя политика России использует эти рычаги, чтобы народ не имел возможность выражать свое недовольство властью, иначе не получишь зарплаты. Вакцинация стала лишь зеркалом и выражением этих явлений.



7. С одной стороны, россияне могут обращаться к врачам в связи с медотводами, а с другой стороны, врачи сами признаются в том, что с ними тоже "работают" и ничего они поделать не могут. По-видимому, уже есть указание сверху - никому не давать медотвода.



8. С одной стороны, медотвод позволяет подстраховаться от вреда вакцины, а с другой стороны, возникает вред от нарушения медицинской тайны на работе и возрастает вероятность сокращения из-за плохого здоровья.

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