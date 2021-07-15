Обязательная вакцинация законна или нет

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15 июля 2021, 11:40 Денис Хузиахметов - юрист

Фото из открытых источников

"Сама система работы по противодействию коронавирусу в разных странах выстроена по-разному. Та система, которая выстроена у нас, доказала свою эффективность и свою работоспособность", - оценил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.



Пока в России не утихают дискуссии об обоснованности принятых мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции, в частности, безальтернативности вакцинирования, Европа идет по тому же пути.



Уже сейчас стало известно, что Президент Франции Эммануэль Макрон признал обязательной вакцинацию медиков, с августа во французских ресторанах, барах, торговых центрах, самолетах, поездах и больницах будет необходим пропуск, свидетельствующий о вакцинации или свежем отрицательном тесте на коронавирус. Более того, бесплатные тесты станут платными для стимулирования прививочной кампании.



Насколько обоснована с точки зрения закона обязательная вакцинация, и можно ли ее оспорить в судебном или административном порядке? Ответ отрицательный.



В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ), статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее - Закон № 157-ФЗ) и другими нормативными актами предусмотрено проведение обязательной вакцинации отдельных групп населения по эпидемическим показаниям.



В силу Федерального закона № 52-ФЗ граждане, а также работодатели обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.



При этом работодатели обязаны проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия. К таким мероприятиям относятся, в том числе и профилактические прививки, проводимые в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.



Профилактика инфекционных заболеваний осуществляется работодателями, в частности, путем осуществления программы иммунопрофилактики инфекционных болезней в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, которые доступны для всех граждан и проводятся бесплатно. Прививки от COVID-19 включены в национальный календарь профилактических прививок, утвержденный Приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 25н (далее – НК).



Кроме того, соблюдая трудовое законодательство, работодатель обязан обеспечить безопасные для работников условия труда и охраны труда, в том числе и путем проведения санитарно-противоэпидемических (профилактические) мероприятий, т.е. организационных, административных, медико-санитарных и иных мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний и их ликвидацию.



Таким образом, отказаться от прививки, конечно, можно, но оспорить обязательность ее проведения по требованию работодателя не получится. Государственная политика в сфере обязательного вакцинирования от COVID-19 сформировалась, количество вакцинированных должно превысить 60 %. Какими путями будет достигнута эта цифра уже не так важно, главное цель. Разделение на тех, кто – За, и, кто – Против, состоялось, оправданность принятых мер покажет статистика заболеваемости в ближайшее время.



P.S. На сегодняшний день обязательная вакцинация хотя бы от одной болезни законодательно прописана в более чем 100 странах. В 62 из них закон предусматривает и меру ответственности за несоблюдение этого обязательства – в основном запрет на школьное обучение детей, но кое-где отказников еще и штрафуют, например, в Чехии или Италии. Похожим образом (только без штрафов) обстоят дела и в других европейских государствах.

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