Талибы возвращаются к стилю 90-х и убивают безоружных

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15 июля 2021, 09:28 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Запрещённая в РФ террористическая организация «Талибан» продолжает расширять влияние в Афганистане. Обострение конфликта произошло на фоне ухода американских войск. Сражения вспыхнули практически по всей территории страны. Байден обещал, что к сентябрю военные США будут окончательно выведены из Афганистана, но похоже, что к этому времени, самого Афганистана уже может не быть на карте.

«Талибан» очевидно не собирается останавливаться в своём захвате территорий. Ни привели ни к чему и официальные переговоры с Россией. Аналитики не раз заявляли, что все обещания данные талибами в Москве, по сути, ничего не значат. Ведь Россию в «Талибане» всегда воспринимали за вражеское государство.



Сейчас же в Афганистане творится настоящий хаос. Талибы устраивают в подконтрольных землях масштабный террор. Они возвращаются к предыдущим порядкам, которые царили в 90-х годах. Женщин снова заставляют не выходить из дома без сопровождения мужчин. Поступили сообщения о том, что террористы пытаются прибегать к новым запретам и к пропаганде средневековых устоев. В соцсетях появились сведения о том, что талибы насильно собираются взять в жёны девушек старше 15 лет и вдов до 45. Несмотря на то, что само движение отрицает такую информацию, афганцы из захваченных районах утверждают, что всё это правда. Изуверы жестоко расправляются с безоружными и гражданскими. Буквально сегодня боевики расстреляли 22-х бойцов афганской армии. Перед тем, как быть убитыми, солдаты сдались. После призывов к капитуляции, они вышли с поднятыми руками на середину улицы, где и были расстреляны.



За последние два дня границу Таджикистана пересекли более 340 афганских беженцев. В основном, это были этнические киргизы. Они спасались от кровавых расправ со стороны «Талибана». Среди них были 91 мужчина, 77 женщин и 174 ребёнка. Во время пересечения границы двое младенцев погибли. Беженцев уже разместили в одном из джамоатов Кызыл-Работ Мургабского района. Общая ситуация в Афганистане продолжает стремительно ухудшаться. По прогнозам экспертов, она едва ли улучшится в ближайшее время. Правительственные силы просто не смогут сдержать масштабное наступление террористов без внешней поддержки.

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