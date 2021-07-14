Коронавирус по-прежнему бьёт антирекорды и распространяется по планете

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14 июля 2021, 22:43 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Несмотря на все должные меры борьбы, коронавирусная проблема на планете ещё не решена. Вирус по-прежнему продолжает своё распространение по планете.

Общее количество заражённых достигает уже отметки в 187 614 492 человека. Более 4 миллионов скончались, и это только по официальным данным. Наибольшее количество заболевших регистрируется в странах Северной и Южной Америки. Сейчас их там почти 80 миллионов. На первом месте по числу заражённых в мире по-прежнему стоят Соединённые Штаты. На сегодня там зафиксировано 33 903 217 больных коронавирусом. Второе место занимает Индия, где наблюдается одна из самых худших ситуаций с «ковидом». Число заболевших там приближается к 31 миллиону (на деле может быть гораздо больше). Третье место остаётся за Бразилией (19 106 971), а четвёртое с недавнего времени стала занимать Россия (5 857 002, по данным Яндекс-статистики).

В ВОЗ считают, что до полной победы над вирусом ещё далеко. Буквально сегодня Тедрос Аданом Гебрейезус, глава организации, сообщил, что в мире свирепствует третья волна пандемии. По его мнению, человечество стоит ещё только в начале третьей волны. Доминирующим штаммом считается именно «дельта» штамм, впервые обнаруженный в Индии. Стоит отметить, что истинная причина появления коронавируса до сих пор не установлена и не разглашена. Многие эксперты полагают, что болезнь была выведена искусственным путём. В США продолжают обвинять Китай в специальных вирусных разработках Уханьской лаборатории, но в Поднебесной такие обвинения отвергаются. Между тем, КНР до сих пор не предоставили ВОЗ и учёным никаких точных данных. Более того, происхождение «ковида» числится в списке государственных тайн Китая. Си Цзиньпин и его руководство отказывается от прямого сотрудничества по поводу борьбы с коронавирусом.

Также до сих пор существует мнение, согласно которому Covid-19 мог быть выведен неизвестными террористическими организациями с умышленной целью заражения всего человечества. Согласно этой теории, экстремисты могли изобрести, как «уханьскую» форму коронавируса, так и последующие штаммы, включая злополучный «дельта» штамм. Индия вполне могла стать своеобразным полигоном для террористов. Ведь в этой стране давно господствует антисанитария, а уровень здравоохранения признан худшим на планете. Любая эпидемия здесь спокойно может перерасти в глобальную пандемию.

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